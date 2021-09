Centro de Eventos João Costa de Oliveira com as Bênçãos do Pe. Michael e Pastor João

A secretaria de meio ambiente, Escola CESEC, Emater,IEF, Polícia de Meio ambiente, COMASB, mobilizou a população com Plantio de mudas frutíferas e ornamentais as margens da lagoa e Bebedouros.

Os pais fizeram a diferença junto com as crianças que amaram fazer parte da conscientização e da importância do meio ambiente.

Cada árvore plantada foi deixado um cartão com o nome da criança e do adulto.

Tivemos o apoio da Izi servindo algodão doce para todos.

Bela Homenagem a colega Lourdinha.

Contamos também com o suporte da Secretaria de Saúde com enfermeiros no local.

Queremos agradecer o Instituto Terra que atendeu o pedido do Presidente do CBH Genilson Tadeu Silva pelas 200 mudas que serão destinadas ao viveiro para o plantio no Município.

Deixamos registrado que o Projeto Frutificando o Município vai continuar.

Precisamos de parceiros para realizar o plantio em todo o município.