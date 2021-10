CGU monitora aplicação dos recursos federais repassados a estados e municípioS

A Controladoria-Geral da União (CGU) está monitorando a aplicação dos recursos federais repassados a estados e municípios para combater o novo coronavírus. O objetivo é identificar possíveis irregularidades e atuar quando verificada a ocorrência de fraudes, garantindo que o recurso seja empregado, de fato, em ações de enfrentamento à pandemia.

A CGU também prestou apoio técnico com o fornecimento de informações de inteligência à operações deflagradas para combater fraudes no Auxílio Emergencial. O trabalho consistiu no cruzamento de diversas bases de dados do Governo Federal e permitiu a identificação de situações de potencial incompatibilidade com as regras e requisitos legais exigidos para concessão do benefício.