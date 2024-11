Chef brasileiro será um dos jurados que participa da nona edição do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy  

Os melhores cafés da colheita de 2023/2024 serão avaliados

pelos Chefs Ambassadors da illy Massimo Bottura, Viki Geunes e Felipe Rodrigues, juntamente com representantes institucionais, como a Diretora Executiva da OIC, Vanusia Nogueira, e jornalistas especializados das principais publicações internacionais.

A illycaffè anunciou o júri que irá selecionar o vencedor do prêmio “Best of the Best” no Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy Ernesto. Este prestigioso reconhecimento, que recebeu o nome em honra a Ernesto Illy – filho do fundador da empresa – celebra mais de 30 anos de colaboração virtuosa com os produtores de café.

Produtores de nove países – Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda – conquistaram vagas na final, com três produtores representando cada país. O júri internacional se reunirá em Nova York no dia 12 de novembro para degustar e avaliar os cafés, que foram selecionados pelos laboratórios de qualidade da illycaffè com base em rigorosos critérios de qualidade e sustentabilidade ao longo da safra 2023/2024.

O júri do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy Ernesto inclui nomes como: o brasileiro Felipe Rodrigues, chef principal do Complexo Rosewood, em São Paulo, e um dos principais chefs da América do Sul, com experiência de trabalho com os melhores chefs europeus e peruanos. Massimo Bottura, Chef Patrono da Osteria Francescana, da Casa Maria Luigia e fundador da Food for Soul, uma organização sem fins lucrativos que combate o desperdício alimentar e o isolamento social. Em reconhecimento aos seus esforços humanitários e ambientais, Bottura foi nomeado Embaixador da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Ambiente em 2020 e, mais recentemente, como Defensor dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Em 2020, a Osteria Francescana foi premiada com a prestigiada Estrela Verde Michelin para a sustentabilidade; Viki Geunes, chef e proprietário do restaurante Zilte em Antuérpia, detentor de três estrelas Michelin, conhecido pelos seus pratos criativos e visualmente deslumbrantes.

Três degustadores profissionais, Vanúsia Nogueira, Diretora Executiva da Organização Internacional do Café (OIC) e filha de produtor de café, com vasta experiência em mercados de cafés de qualidade; Felipe Isaza, Q Grader de Arábica e membro do Conselho de Administração do Instituto de Qualidade do Café, que atuou como jurado internacional em inúmeras degustações; Dessalegn Oljirra Gemeda, consultor de café etíope e Q Grader, com experiência trabalhando para a Ethiopian Coffee & Tea Authority, Ethiopian Coffee Exchange e Oxfam.

E três jornalistas especializados, Vanessa Zocchetti, chefe de redação da seção de estilo de vida da Madame Figaro, que escreve sobre gastronomia e design; Sebastian Späth, chefe de redação da revista alemã Falstaff, líder em gastronomia e estilo de vida, com grande experiência em arte, culinária, moda e design; Josh Condon, chefe de redação da Robb Report, uma das principais revistas de luxo.

Este júri multidisciplinar combina conhecimentos culinários, técnicos e jornalísticos para avaliar as complexas nuances dos melhores cafés do mundo e escolher o “Best of the Best”.

Além disso, os consumidores terão a oportunidade de participar provando os 9 cafés finalistas e votando no seu favorito numa série de provas às cegas realizadas nas lojas illy em todo o mundo. O café com o maior número de votos receberá o prêmio “Coffee Lovers’ Choice”.

illycaffè

illycaffè é uma empresa familiar italiana fundada em 1933, em Trieste, que tem como missão oferecer o melhor café ao mundo. Produz um exclusivo blend 100% Arábica composto por 9 ingredientes diferentes. A empresa seleciona apenas 1% dos melhores grãos de Arábica do mundo. Todos os dias são servidas 8 milhões de xícaras de café illy em mais de 140 países em todo o mundo, nos cafés, restaurantes e hotéis, em cafés e lojas de marca própria, em casa e nos escritórios, nos quais a empresa está presente através de filiais e distribuidores. Desde a sua fundação, illycaffè tem direcionado as suas estratégias para um modelo de negócio sustentável, compromisso que reforçou em 2019 ao adotar o estatuto de Benefit Company e em 2021 ao tornar-se a primeira empresa de café italiana a obter a certificação internacional B Corp. Tudo o que é “made in illy” tem a ver com beleza e arte, princípios fundamentais da marca, desde o seu logotipo, desenhado pelo artista James Rosenquist, até às xícaras da illy Art Collection, decoradas por mais de 130 artistas internacionais, ou máquinas de café concebidas por designers de renome internacional. Com o objetivo de difundir a cultura de qualidade a produtores, baristas e amantes do café, a empresa desenvolveu a Università del Caffè que hoje realiza cursos em 23 países em todo o mundo. Em 2023, a empresa teve um faturamento de 595,1 milhões de euros. A rede de marca própria da illy tem 159 pontos de venda em 30 países.