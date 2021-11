CIS-CAPARAÓ BUSCA PARCERIA COM MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA ACABAR COM LIXÕES NA REGIÃO

O presidente do CIS-Caparaó e prefeito de São João do Manhuaçu, Sérgio Lúcio Camilo, se reuniu em Brasília (DF) com o Secretário Nacional de Saneamento Básico do Ministério de Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão Braga Borges, buscando projetos para atender aos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal Multissetorial da Região do Entorno do Caparaó na gestão de resíduos sólidos. A iniciativa tem objetivo de eliminar lixões e apoiar municípios em soluções sobre a destinação de resíduos sólidos e na reciclagem de materiais.

Na reunião, o presidente Sérgio Camilo apresentou o panorama da região e os interesses dos 15 municípios atendimento pelo CIS-Caparaó. Ele mostrou as dificuldades do grupo para resolver o problema dos lixões e pediu o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). “Saímos esperançosos de ações concretas com relação à problema dos aterros sanitários e lixões. Estou fazendo reuniões e encontros com o compromisso de estar a serviço desses municípios e buscando soluções conjuntas, contando com a participação de associações de catadores, assessoria jurídica e ambiental do CIS-Caparaó, prefeitos, secretários e Ministério Público”, pontuou.

Além de solicitar o apoio para o estudo de viabilidade de implantação de projetos de destinação correta dos resíduos sólidos, o presidente Sérgio Camilo convidou o secretário nacional de saneamento para uma reunião com os integrantes do CIS-Caparáo.

O secretário Pedro maranhão se comprometeu a fazer a reunião e apoiar o projeto. “Agradeço pela visita especialmente porque é um tema que estamos discutindo no Brasil inteiro com grande interesse de resolver. Hoje a nossa política de saneamento está focada no encerramento dos lixões e na destinação dos resíduos sólidos corretamente. Vou visitar a região ainda esse ano para aprofundar nessa discussão de regionalizar os resíduos sólidos num aterro ambientalmente correto e encerrar os lixões”, garantiu.