CIS-Caparaó realiza entrega de ônibus ao município de Ipanema

O Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Entorno do Caparaó (CIS-Caparaó) entregou um ônibus com capacidade para 25 passageiros ao município de Ipanema nesta quinta-feira (13/01), atendendo uma demanda apresentada pelo município.

O veículo substitui o anterior e conta com componentes modernos de tecnologia, conforto e segurança como: elevador para pessoas com mobilidade reduzida, ar condicionado e poltronas reclináveis. O novo ônibus contará também com wi-fi para uso dos pacientes durante a viagem.

O secretário executivo do consórcio, Felipe Rodrigues esteve na Secretaria Municipal de Saúde e realizou a entrega da chave do veículo nas mãos da Secretária Letícia Machado.

A entrega contou com a diretora de saúde, Marluce Sanches, das agendadoras de viagem do SETS Andreia Alves e Geórgia Fernandes, Tatiane Rodrigues (agente de viagem) e Manoel Ferreira (motorista) e a equipe do CIS – Caparaó, Isaac Pereira (gerente de transporte) e Cíntia Kaizer (auxiliar técnica).

Transporte em Saúde

O CIS-Caparaó é responsável pelo SETS – Sistema Estadual de Transporte em Saúde – nos municípios consorciados. Ele cuida da Central de Gestão do Transporte em parceria com as equipes de cada secretaria de saúde para atendimento dos usuários do SUS para realização de consultas e/ou exames previamente agendados em outras cidades.

Conceição de Ipanema

Também aconteceu reunião em Conceição de Ipanema com a presença do prefeito Samuel Lopes, Alessandro Lemos (secretário de saúde), Sebastião Vidal (agendador de viagem), Maria Isabel Cordeiro (agente de viagem), Alcimar de Freitas (motorista).

Além do secretário executivo Felipe Rodrigues, participaram o gerente de transporte Isaac Pereira, o gerente de iluminação Eliaber Alcântara e a auxiliar técnica Cíntia Kaizer.

Eles receberam a premiação como destaque em 2021 pelo trabalho da equipe de transporte do município.

A exemplo de Ipanema, em Conceição de Ipanema também foram discutidos serviços de saúde e as demandas dos municípios para o ano de 2022.