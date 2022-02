Cisdeste abre inscrições para 52 vagas imediatas em várias cidades

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está com edital aberto para processo seletivo que visa contratar funcionários para atuar no serviço. Serão 52 vagas entre condutor socorrista, enfermeiro, médico e técnico em enfermagem.

A gestão do serviço e do processo seletivo é de responsabilidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste). O financiamento fica a cargo da Secretaria de Estado de Minas Gerais (SES – MG), do Ministério da Saúde e dos municípios consorciados.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente até quinta-feira (10), por meio do preenchimento de formulário eletrônico que consta no edital, disponível no site do Cisdeste (www.cisdeste.com.br). Os inscritos serão avaliados por meio de análise curricular e prova prática com participação no treinamento básico introdutório. Os contratos são temporários, com validade de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

Confira o edital:

https://www.cisdeste.com.br/ site/wp-content/uploads/2022/ 02/Processo-Seletivo- Simplificado-005.2022-LESTE- DO-SUL.pdf