Clientes da Energisa concorrem a dois anos de conta grátis

Prêmio do sorteio pode chegar a R$ 6 mil por dois anos para quem usar PIX ou débito automático.

Se um ano de conta de luz grátis já era bom, imagina dois. Após o sucesso da última campanha, agora os clientes da Energisa que pagarem suas contas de luz pelo QR Code PIX ou débito automático poderão concorrer a até R$ 6 mil que serão divididos em descontos mensais na conta de luz por até dois anos.

A promoção vai até 15 de janeiro de 2024 e os clientes podem se cadastrar até dezembro deste ano pelo site https://pix.energisa.com.br/, nos totens de atendimento das agências, na Gisa em https://gisa.energisa.com.br/ ou pelo App da Energisa. “Vale ressaltar que quanto antes os clientes se cadastrarem e realizarem os pagamentos por pelo QR Code do PIX que está nas contas de energia ou por débito automático mais chances ele terá. Os sorteios acontecerão mensalmente e os clientes receberão números da sorte por cada conta paga”, explica Cristiana Rios, gerente de Recursos Financeiros da Energisa.

A promoção é válida para todos os clientes cadastrados como ‘Pessoa Física’ de todas as unidades do Grupo Energisa: Minas Rio, Paraíba, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, São Paulo, Rondônia e Acre.

Na última promoção, realizada entre 2021 e 2022, a Energisa premiou 87 clientes dos 11 estados onde atua. Foram mais de R$ 400 mil em descontos nas contas de energia. Ricardo Dias Lima foi um dos contemplados pela Energisa Minas Rio. Para ele, “é bem mais fácil e prático pagar por PIX do que ir em estabelecimentos. Além disso, o pagamento já cai na hora até mesmo aos finais de semana. E para cadastrar no site da promoção também é muito tranquilo e prático”.

A Energisa foi a pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz. Com a ferramenta, os clientes podem fazer o pagamento da conta de luz até mesmo no fim de semana e em menos de dez segundos, usando apenas aplicativos de celular, inclusive o Energisa ON, disponível nas lojas de app.

Atualmente, em média, cerca de 27% dos pagamentos de contas de energia são via PIX na Energisa. “Isso confirma que o cliente quer mais comodidade no seu dia a dia e a Energisa está atenta às expectativas dos clientes. Com as facilidades dos canais digitais e adesão dos clientes à última campanha, conseguimos aumentar em 280 mil cadastros para pagamento somente com PIX.

Faz um PIX

Para participar, o consumidor deve pagar a sua conta de luz utilizando o QR Code PIX e se cadastrar no site https://pix.energisa.com.br/. O pagamento pelo sistema é fácil. O cliente tem duas opções:

basta abrir o app do banco de sua preferência ou carteira digital, escolher a opção PIX, apontar a câmera do celular para o QR Code impresso na conta de luz, conferir os dados e pronto; ou

utilizar a opção ‘Pix Copia e Cola’. Com ela você cola o código relacionado ao QR Code, quando está usando o seu celular e não pode usar a câmera para fazer a leitura do QR Code. Essa opção também pode ser usada no internet banking.

Com o PIX, o pagamento pode ser feito em qualquer horário e dia, inclusive nos fins de semana e feriados.

Uma orientação importante: para realizar o pagamento o cliente deve utilizar o QR Code disponível nas faturas impressas ou selecionar essa opção de pagamento diretamente no aplicativo Energisa ON ou em qualquer outro canal de atendimento oficial da distribuidora. Além disso, confira os dados do destinatário antes de efetuar o pagamento.

Para saber mais detalhes sobre o regulamento e como participar campanha, acesse https://pix.energisa.com.br/ e fique por dentro.

Serviço: