Clima e temperatura do deserto do Saara: Veja!

Ele apresenta elevada amplitude térmica, uma vez que ocorre diversas variações de temperaturas. Assim, durante o dia as temperaturas podem atingir os 50 °C enquanto à noite podem chegar a -10 °C

A temperatura do deserto do Saara não atinge 136 graus, mas pode chegar a 58 graus Celsius:

A maior temperatura já registrada no deserto do Saara foi de 58 °C na cidade de Azizia, na Líbia.

As noites no deserto do Saara são bastante frias, com temperaturas negativas.

A menor temperatura já registrada no Saara foi de -15 °C, na região das montanhas de Tibesti, no Chade.

O deserto do Saara é considerado uma das regiões mais quentes e áridas do planeta Terra. As chuvas são quase nulas e, quando acontecem, são torrenciais.

Apresenta áreas bastante pedregosas e outras porções nas quais predominam dunas arenosas. O clima dessa região é hiperárido, com baixíssimos níveis de umidade relativa do ar. As temperaturas são elevadas, podendo atingir mais de 50 °C durante o dia, entretanto, as noites são bastante frias, com temperaturas negativas.

As chuvas são quase nulas. Raramente quando acontecem, são torrenciais em virtude de longos períodos secos. A paisagem vegetal está ausente na maior parte desse domínio, presente apenas em áreas de oásis. Curiosamente, uma das faixas de terra mais férteis do planeta fica nessa área, ao longo das margens do rio Nilo.

Esse deserto é habitado por aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, concentradas, principalmente, nos oásis, locais originados pelo afloramento de águas subterrâneas, proporcionando o surgimento de vegetação. Entretanto, as condições de moradia são precárias em decorrência das características físicas, como por exemplo, as elevadas temperaturas.

Localizado no continente africano, o deserto do Saara ocupa uma área de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 35% do território. Sua extensão é maior que a de alguns países, como, o Brasil, Índia e a Austrália. Ele também é considerado o maior deserto quente do planeta.

Presente em dez países (Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Tunísia e Sudão), além de se estender por outros três (Etiópia, Djibuti e Somália), onde recebe denominações locais. Esse deserto é o elemento natural responsável pela subdivisão da África: África Mediterrânea (ao sul) e África Subsaariana (ao norte).