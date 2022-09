COLISÃO ENTRE AUTOMOVEL X CARRETA

Acidente acontecido na BR 262, KM 34, Pouso Alegre Manhuaçu/MG. Vítimas feridas Dalila de Oliveira Misael de 22 anos e Leo Junio Henrique do Carmo de 24 anos

O CBMMG foi acionado para atendimento de um acidente automobilístico em que ocorreu uma colisão frontal entre uma carreta e um automóvel. Segundo a solicitação havia duas vítimas no interior do automóvel.

Ao chegar no local a GUBM verificou que haviam duas vítimas no interior do automóvel, a passageira do veículo estava inconsciente, com suspeita de poli traumatismos, e TCE, imediatamente ela foi retirada do automóvel, imobilizada e conduzida a emergência do HCL pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar.

Já o condutor do automóvel, Leo Junio Henrique do Carmo, estava com os membros inferiores preso sob o painel do veículo, com diversos ferimentos e com confusão mental. Após manobras de extricação ele também foi retirado, imobilizado e repassado a unidade de suporte avançado do SAMU, que após os devidos cuidados no local foi transportado até a emergência do Hospital César Leite.

A Polícia Rodoviária Federal-PRF foi acionada e ficou responsável por providências e responsabilidades do local.



Efetivo empenhado: 4 BMS (VTR ASM-0802, UR 2084) REDS nº 2022-040622118-001