Com a pandemia a hipocrisia ficou evidente em todos os sentidos

Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece ficariam escandalizadas

Por Devair G. Oliveira

A palavra hipocrisia vem do grego (ὑπόκρισις), e servia justamente para definir o ator de uma peça teatral, que assumia um papel momentâneo. São Jerônimo (347-420), o santo que traduziu a Bíblia para o latim, começou a relacionar esse termo grego com o significado de fingimento na vivência da fé. Os cristãos dissimulados, que pregavam uma coisa e viviam outra, foram chamados por São Jerônimo de hipócritas (ὑποκρίτης), ou seja, atores fingindo no palco da vida.

O significado que o termo assumiu, desde então, ajuda-nos muito na compreensão das máscaras que o ser humano usa no decorrer das suas atividades. É fato que se não usássemos máscaras, de vez em quando, o nosso verdadeiro rosto se mostraria, e isso não seria nada agradável aos que vivem conosco. Quantas pessoas tentam desesperadamente provar para os outros que são os únicos perfeitos e imaculados dentre todos e as vezes tentam provar até para si, no momento da solidão, até que um dia a máscara cai

A hipocrisia nasce quando queremos cobrar das outras pessoas aquilo que não conseguimos colocar em prática na nossa própria vida. Se conhecemos os nossos defeitos e as nossas falhas pessoais, e ainda assim cobrimos tudo isso com uma couraça reforçada, construímos um verdadeiro ser hipócrita!

O Projeto de Lei 5412/20 acaba com a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção como medida de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. O texto foi apresentado pelo deputado Heitor Freire (PSL-CE) à Câmara dos Deputados.

A proposta exclui a previsão da Lei 13.979/20, que determina a utilização de máscaras em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos.

Heitor Freire afirma que, com a medida, pretende preservar as liberdades individuais e estimular o voluntarismo e o direito do cidadão de fazer suas próprias escolhas.

Em muitos lugares o uso obrigatório das máscaras já fora liberado, mas os políticos são campeões da hipocrisia, em eventos fica aquela liberdade total todo mundo sem máscaras, mas quando são abordados pela imprensa é aquela correria todo mundo procurando as máscaras para sair bem na fita, isso é uma hipocrisia. Lembro-me de um vídeo em que mostra um grupo político em Brasília que estavam na maior bagunça, e quando perceberam que a câmera estava ligada, foi aquela correria de colocar as máscaras às pressas. Não podemos esquecer da CPI da Covid-19 que foi a campeã da hipocrisia

Por isso, ao ver alguém se colocando como o baluarte da ética e da honestidade, lembremo-nos de que há sempre a possibilidade de sermos enganados por aquelas máscaras e armaduras que o revestem e cobrem a sua vida pessoal e insondável! Não nos enganemos, somos todos pecadores, mas existe um caminho e é isso que nos anima. Devemos tentar o máximo possível e evitar exigir das pessoas as virtudes que ainda não conseguimos alcançar! Retirar as máscaras é um bom começo para afastar a hipocrisia!