Com dicas de emprego, Jade Azevedo conquista a internet

A jovem estudante de Nutrição mudou toda sua rotina ao se ver de repente mega famosa na web e perceber que ali começava uma nova carreira. Tudo começou depois que Jade Oliveira publicou uma foto ao lado de Alê Oliveira e revelou que era vizinha do famoso influenciador. Todo mundo queria conhecer aquela que morava ao lado de Alê e ficaram curiosos sobre sua vida. Quando ela deu por si, já tinha milhares de seguidores querendo saber do seu dia a dia. Jade começou a fazer publicações quase que diárias em suas principais redes e em pouco tempo já tinha conquistado mais de 4 milhões de seguidores no TikTok e Instagram juntos. “Acho que Deus colocou essa carreira por um propósito e eu estou seguindo firme!”, diz a influenciadora. Jade começou a fazer diversas viagens por todo país e a filmar os bastidores dos passeios. Dando dicas de restaurantes, baladas, hotéis e muito mais. O público adorou as dicas da loira e começaram a pedir mais e mais conteúdo. Ela também deu o ar da graça de sua voz, fazendo parcerias com outras pessoas em canções conhecidas do grande público. Começou a ser convidada para festas e shows importantes na região e a se destacar como uma verdadeira influenciadora. Agora ela não era apenas a ‘vizinha’ do grande influenciador, ela também estava influenciando as pessoas. Seus ídolos, Camila Loures, Virginia Fonseca e Carlinhos Maia, a inspiram todos os dias a produzir conteúdos exclusivos e de qualidade para seu público. Ela dá dicas pessoais, amorosas e de oportunidades de emprego e estágio. Os jovens sempre vão ao perfil de Jade quando querem saber das oportunidades em João Pessoa. Mas nem tudo é mil maravilhas. Ela divide seu tempo entre os estudos e a produção de conteúdo. Os cuidados com o corpo e as viagens. Jade não para nunca, está sempre fazendo alguma coisa. “É o que eu sempre falo no meus stories, tenha seus sonhos e corra atrás deles que no final, você consegue, tendo força e coragem!”, inspira a beldade. Ela aproveita tudo o que aprende na faculdade de Nutrição para também dar dicas de alimentação saudável e cuidados com o corpo.