Comediante Raphael Bruno é atração da TV Rio Preto em Unaí-MG

Os vídeos do comediante Raphael Bruno, que é de Penedo-RJ serão exibidos na TV Rio Preto em Unaí (MG) em uma série de seis episódios que começa a ser exibido nesse domingo (15), no Programa Agro-Rural. A TV Rio Preto é afiliada da Rede Minas.

No mês de abril o jornal da cidade também exibido neste mesmo canal televisivo exibiu uma sobre o artista com sua esquetes.

Raphael Bruno possui um canal no YouTube que leva seu nome e idealizou mais de 600 vídeos de humor.

O artista nasceu em Resende, no dia 30 de junho de 1983, mas sempre residiu em Penedo, Itatiaia. O mesmo iniciou no teatro aos 10 anos na peça “Jesus Nasceu”, onde caiu nos palcos. Recentemente, redigiu mais de 100 obras literárias com vendas no Brasil e exterior.