Comercialização e Mercado do café serão discutidos durante evento promovido pela Associação Mundo Mulher Café

O evento, que acontece no dia 23 de julho, contará com a presença de Cesar Candiano, Eng. Agrônomo e Consultor da Experimental Agrícola do Brasil/ illycaffè.

Ainda estão abertas as inscrições gratuitas para participar presencialmente do encontro promovido pela Associação Mundo Mulher Café sobre os temas comercialização e mercado do café, que será realizado no dia 23 de julho, às 19h, no Teatro da ACISSP, na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais.

Para abordar o rico universo do café, o evento contará com as presenças de Carmem Lúcia Chaves de Brito (Ucha), Presidente da BSCA e produtora de café e de Cesar Candiano, Eng. Agrônomo e Consultor da Experimental Agrícola do Brasil/ illycaffè.

Durante sua participação, o consultor da Experimental Agrícola do Brasil/ illycaffè falará sobre a crescente presença feminina na cafeicultura e como produtoras de café se destacam no tradicional Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, que há mais de trinta anos fomenta o cultivo de café sustentável no país.

“As mulheres sempre tiveram destaque e importância para a illycaffè. Desde as cafeicultoras, finalistas nos prêmios nacional e internacional, as que participam ativamente em toda a cadeia de produção da empresa à CEO da marca italiana, todas sempre representando a força feminina no rico universo do café”, explica Cesar Candiano.

Ainda de acordo com Candiano, sua palestra também abordará as questões ambientais que são fundamentais para a illy. A empresa trabalha constantemente para mitigar os efeitos das mudanças climáticas em toda a cadeia de fornecimento, começando pelo cultivo do café através da promoção e fomento ao modelo sustentável de agricultura regenerativa, que permite reduzir as emissões de CO2. A qualidade sustentável dos grãos que compõem o exclusivo blend único 100% Arábica também resulta do contínuo trabalho de troca de experiências e know-how realizado lado a lado com os produtores.

Programação:

18h30 – Recepção (Peneira Alta)

19h00 – Abertura do evento

19h10 – ACISSP – Tema: Serviços e Eventos ACISSP Agro

19h20 – HABÍL ASSESSORIA E CONSULTORIA – José Ronaldo – Tema: Assessoria Financeira Rural

19h30 – BASF – Apresentação BASF

19h35 – COOXUPÉ – Ketonny Alves Machado – Tema: Cooxupé “Donas do Café”

19h40 – PRIMEIRO COFFEE TRADE AMMC

19h50 – PALESTRA – Cesar Candiano – Tema: Mulheres Cafeicultoras em ação com a illycaffè

20h50 – CARMEN LUCIA (UCHA) – Tema: Jornada no mundo do café

21h30 – COFFEE BREAK (PAMBARISTA)

Data: 23/07, às 19h

Local: Teatro da ACISSP – Avenida Oliveira Rezende, 1350 – São Sebastião do Paraíso (MG)

Inscrições pelo Whatsapp (35) 99935-9282.