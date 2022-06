Comissão de Saúde da câmara discute situação do Hospital César Leite

Reunião abordou a falta de vagas de internação, o atendimento de urgência e emergência do hospital e o SAMU

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Manhuaçu realizou na manhã desta segunda-feira (27/06) reunião para debater a falta de vagas de internação e atendimento de urgência e emergência do Hospital César Leite. A reunião foi presidida pelo vereador Juninho Enfermeiro (PSC) e teve a mesa composta pelos membros da comissão Gilmar Cuca (Pros) e Rose Mary (PDT).

O evento contou com as presenças do provedor do HCL, Fernando José de Lima, do gerente de planejamento e projetos do hospital, Chardson Roberto da Paixão, da secretária de Saúde de Manhuaçu, Ana Lígia de Assis Dutra, e do superintendente regional de Saúde de Manhuaçu, Juliano Estanislau Lacerda. Os convidados expuseram a situação do HCL e abordaram o quadro enfrentado pela saúde na região.

Fernando José de Lima explicou que os problemas de falta de leitos e de atendimento de urgência e emergência do hospital não são exclusivos de Manhuaçu e sim algo comum em todo o Brasil. No entanto, ele disse confiar que a chegada do SAMU, que tem previsão de iniciar as operações no município no dia 15 de julho, irá ajudar no atendimento à população. A vereadora Mariley Assistente Social (PP) concordou que o trabalho de classificação e triagem de pacientes do SAMU deverá melhorar a situação.

Sobrecarga

De acordo com o vereador Administrador Rodrigo (DC), os municípios da região, que também recorrem aos serviços do HCL, poderiam fornecer auxílio estrutural e financeiro para evitar a sobrecarga do hospital de Manhuaçu. Rose Mary e Junhinho Enfermeiro afirmaram que a intenção da câmara é criar alternativas para melhorar o atendimento e ser parceira do Hospital César Leite. Cléber Benfica (PP) registrou que a casa legislativa sempre apoiou o HCL e lembrou que, na última sessão, realizada no dia 23/06, a câmara aprovou um projeto da prefeitura que irá repassar R$7,2 milhões para o hospital.

O gerente de planejamento de projetos do hospital, Chardson Roberto da Paixão, apresentou o mapa de leitos do César Leite e o gráfico da média mensal de internações, que demonstra que 2022 já superou a média de internações registrada em todo o ano de 2019.

A secretária de Saúde, Ana Lígia de Assis Dutra, disse que a prefeitura é uma grande apoiadora do HCL e ressaltou o apoio da câmara na aprovação de projetos que concedem verbas para o hospital. Ela afirmou ser importante “harmonizar as relações” entre os poderes legislativo e executivo.

Macrorregião

O superintendente regional de Saúde, Juliano Estanislau Lacerda, lembrou do destaque do César Leite como hospital macrorregional. A vereadora Eleonora Maira (PSB) explicou a grandeza de nossa macrorregião, que reúne cerca de 693 mil pessoas, e a responsabilidade na área de saúde que isso acarreta. Por fim, Juliano Estanislau também disse acreditar na ação reguladora das emergências do SAMU, que, para ele, deverá desafogar os atendimentos com o direcionamento dos pacientes para o local de atendimento adequado.