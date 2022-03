Comissão OAB Mulher promove café em homenagem às mulheres

A Comissão da Mulher Advogada da 54ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promoveu um café especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (08/03), no espaço da subseção, no fórum Desembargador Alonso Starling.



De acordo com a presidente da Comissão da Mulher, Dra. Ana Helena Marques Pazeli, essa iniciativa é uma forma de homenagear as mulheres advogadas e reconhecer a importância da atuação delas na promoção da Justiça.

O encontro foi marcado ainda com sorteios e entrega de brindes. Segundo a Dra. Ana Pazeli, o evento foi promovido com a proposta de dialogar sobre questões pertinentes à advocacia feminina. “Foi muito gratificante compartilhar com tantas mulheres competentes e queridas esse delicioso momento de celebração ao nosso dia. Mas o nosso desejo, de fato, é preservar esse entusiasmo e engajamento nas mais diversas ações”, destaca.

Ainda para comemorar a data, o presidente da Subseção Dr. Glauber Vidal, prestigiou o encontro e reforçou os convites para a participação das mulheres advogadas em comissões temáticas, auxiliando na gestão da 54ª

Subseção e fomentando a participação de todas.