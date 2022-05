Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu Lança edital para restauração florestal

Investimento de R$ 300 milhões em reflorestamento na região

Por Devair G. Oliveira

Nesta quarta-feira, 18 de maio de 2022, o Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu, em parceria com a Fundação Renova reuniu-se com representantes de vários municípios e entidades ligadas ao meio ambiente, para assinatura de edital no valor de investimento de R$ 300 milhões de reais, com a finalidade de contratar empresas e/ou consórcios para prestação de serviços técnicos, científicos e operacionais referentes à restauração florestal de um total de 8.601,60 hectares.

Sebastião de Lourdes Lopes, Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Sicoob Credilivre, discursou em sua abertura, dando boas-vindas a todos os presentes. “Prefeitos, vereadores, Comitê de Manhuaçu e em nome da prefeita Imaculada comprimento a todos presentes, a gente pode ver aqui muitos parceiros do Sicoob, companheiros nossos do dia-a-dia representando as entidades, e para nós, enquanto presidente aqui do Sicoob é uma honra e uma satisfação e um prazer muito grande estar recebendo vocês, então sejam todos bem vindos e fique à vontade, eu acho que é um tema o trabalho, aquilo que combina muito bem com o cooperativismo e o cooperativismo de crédito.

Então todos vocês estão de parabéns, todos aqueles que representam as entidades, a gente conversando com cada um agora a poucos minutos a gente sabe desse trabalho, essa busca pela questão aqui da Bacia do Rio Manhuaçu e Bacia do Rio Doce também, amigos que sempre estão conosco e sabemos deste trabalho e nesse momento parabenizar, também deixar este espaço aqui a vontade, não só para este momento, mas para outros em que tiver necessidade, e vamos junto aí nesse trabalho, nesses lançamentos, Edital que com certeza vai ser de grande valia para a região, eu como produtor rural, também sei da importância, conversamos sobre isso a tempos atrás, falando da importância do produtor ver isso aí e serve também como exemplo, eu acho que é mostrar o que está sendo feito para os nossos produtores também e podemos integrar esse trabalho para Manhuaçu e toda a região, não vou me alongar porque eu sei que tem muita coisa para vir aí. Parabéns e muito obrigado”.

Prefeita do município de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra Dornelas, Marcelo Marques representando o prefeito do município de Aimorés, Secretário Municipal de Agricultura Rogério Serrano, a Senhora Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins do Instituto Estadual de Florestas representando o governo de Minas Gerais, senhor Genilson Tadeu da Silva representante do Comitê de Bacia Hidrográfica das Águas do Rio Manhuaçu, senhor Flaminio Guerra Guimarães Atos Lins representante do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Diretor de Relacionamento Institucional Comunicação e Diálogo, Flávio Chantre representando a Fundação Renova, senhor José Carlos Carvalho ex-ministro do Meio Ambiente

Vários prefeitos, vereadores, secretários e diretores de entidades estiveram presentes, dentre eles citamos alguns como o prefeito de Martins Soares Fernando Almeida de Andrade, vereadora Leonora de Manhuaçu, prefeita de Simonésia Marinalva Ferreira, prefeito de Pocrane Ernani José de Macedo, Diretor do IFET Sudeste de Minas Campus Manhuaçu senhor José Geraldo Soares, Carlos Augusto Pires Secretário Municipal de Planejamento de Manhuaçu, Sandro Tavares Secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Marcos vereador de Reduto e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Thiago Braga, Coordenador Técnico Regional EMATER, Itamar Secretário Municipal de Cultura de São João do Manhuaçu,

Isaura da Paixão, liderança que está no Comitê desde o início dos movimentos de conscientização da necessidade de se preservar o meio ambiente em Manhuaçu e região

Jornal das Montanhas – Relembrando os movimentos iniciais em Manhuaçu e região, o que você gostaria de dizer?

Isaura da Paixão – Hoje é um grande dia, essa assinatura muito importante aí para desenvolver o meio ambiente na região, a gente vem caminhando há muitos anos aí na questão do Rio Manhuaçu querendo fazer um trabalho, e claro que a gente não consegue resolver todos os problemas, mas é buscando aí caminhos para que nós possamos melhorar a qualidade de vida de todos, nós estamos aqui na Bacia do Manhuaçu, São João do Manhuaçu a Aimorés, e temos aí vários planos, vários trabalhos a ser realizados. A luta é bem difícil, os desafios são grandes, mas a gente não pode desanimar e eu tenho visto essa caminhada aí como uma caminhada de grande importância e hoje celebrando aí esse dia 18 de maio de 2022 é um dia muito importante para o Comitê de Bacia Água do Rio Manhuaçu, os recursos são muito escassos, mas esse trabalho de reestruturação ambiental é de grande importância para a nossa Bacia, para o território, e também da Bacia do Rio Doce, então, estamos muito felizes, felizes mesmo. E a caminhada continua em quando tivermos força.