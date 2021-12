Os sites de reclamação se tornaram um fator de extrema importância para as empresas na atualidade, entretanto, ainda podemos contar com inúmeras empresas que não sabem administrar com eficiência as críticas presentes nestes sites, e pensando nisso, viemos falar um pouco sobre como administrar as críticas da sua empresa nos sites de reclamações.

Com isso, logo abaixo você conseguirá observar diversos tópicos importantes, como a importância de administrar as críticas da sua empresa, quais são os principais sites e plataformas que possuem essa função, além de algumas dicas para fazer esse trabalho.

Portanto, acaba sendo extremamente importante e fundamental que você preste muita atenção em todas as informações que serão citadas logo abaixo, para assim, ficar por dentro de tudo sobre como administrar as críticas da sua empresa nos sites de reclamações.

Qual a importância de administrar as críticas da sua empresa?

As críticas estão presentes em todas as empresas e áreas, já que nenhum trabalho consegue ser perfeito e muito menos agradar a todos.

Entretanto, também não é novidade para ninguém que as críticas possuem um papel fundamental para o crescimento e evolução, tanto das empresas quanto para os próprios seres humanos.

Com isso, administrar e analisar as críticas, principalmente as construtivas, da sua empresa acaba sendo um papel essencial, já que somente aquelas empresas que buscam evolução conseguem se destacar no mercado, atingindo novos marcos a cada dia.

Quais são os principais sites de reclamação na atualidade?

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a verdadeira importância que as críticas possuem para a evolução da sua empresa, chegou a hora de ver algumas das principais plataformas existentes no mercado que possuem essa função.

Vale ressaltar que após este tópico, você finalmente chegará na parte em que falaremos sobre como administrar as críticas da sua empresa nos sites de reclamações, para assim, você ficar por dentro de tudo que é necessário.

Reclame Aqui

O Reclame Aqui é um dos principais exemplos que podem ser citados, já que a plataforma oferece a possibilidade do consumidor falar sobre o seu problema ou situação que vivenciou com a empresa.

Além disso, a plataforma também possibilita que a empresa responda estas críticas dos consumidores, buscando solucionar, orientar e auxiliar o consumidor a obter o resultado esperado.

Ainda dentro da plataforma, conseguimos observar diversas informações bem importantes a respeito da empresa, que acabam mostrando ao consumidor quais empresas possuem um bom histórico de vendas, qualidade de produtos e até mesmo que costuma responder e dar uma resposta às críticas dos consumidores.

Consumidor.gov

O governo também disponibiliza uma plataforma onde o consumidor pode fazer críticas sobre alguma empresa, em relação aos seus produtos, serviços e até mesmo atendimento.

Muitas pessoas ainda desconhecem essa plataforma denominada de consumidor.gov.br, entretanto, é possível observar um grande aumento do uso e engajamento dela nos últimos tempos.

Reclamão

Para finalizar, outra plataforma que tem o mesmo intuito do Reclame Aqui, podemos citar o Reclamão, que também conta com milhares de usuários que buscam receber a resposta e ajuda da empresa, através da postagem de críticas sobre o seu serviço ou produto.

Como administrar as críticas da sua empresa nos sites de reclamações: 3 métodos

Agora chegou a hora que você verá o que tanto esperava ver neste blog, que são algumas dicas de como administrar as críticas da sua empresa nos sites de reclamações, para assim, manter uma constante evolução da sua empresa.

Divida a equipe

Primeiramente é essencial dividir a sua equipe, deixando uma parte dela especializada somente em ver, analisar e responder às críticas presentes nos sites de reclamação.

Você não deve tratar esta área como algo adicional ou superficial, já que o investimento nestas respostas acaba sendo algo muito beneficente para a sua empresa e a imagem que os consumidores terão dela, sendo essencial ter uma equipe destinada a trabalhar somente nesta área.

Saiba lidar com as críticas

Muitas vezes, mesmo tendo uma equipe totalmente especializada para analisar e responder às críticas nos sites de reclamações, as empresas ainda acabam pecando em relação a adaptação da crítica.

Se vários clientes acabam reclamando do tempo de entrega dos seus produtos e serviços, ou até mesmo da qualidade deles, significa que além de responde-los, você deve também tentar solucionar estes problemas.

Lembre-se que as críticas devem ser levadas como algo positivo, sempre buscando a evolução da empresa.

Responda todas que forem possíveis

Para finalizar, também é muito comum vermos que as empresas selecionam somente uma ou outra crítica para serem respondidas, e normalmente são somente aquelas que elas já possuem certa informação ou conhecimento do problema.

Entretanto, esta prática acaba sendo algo horrível para a imagem de sua empresa, já que a maioria das plataformas possuem a porcentagem de respostas que você costuma dar aos seus clientes.

Sendo assim, como última dica que podemos dar sobre como administrar as críticas da sua empresa nos sites de reclamações, é a dica em que você e sua equipe devem se empenhar para responder o máximo de críticas possíveis, sem pular nenhuma.