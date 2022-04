Como aparecer no Google e sair em primeiro lugar

Se você não tem tempo para ler tudo, vamos resumir:

A primeira coisa é ter um site.

Envie o site para o Google, para que ele seja descoberto e incluído em seu índice.

Verifique se o Google indexou seu site procurando o endereço de sua página na caixa de pesquisa do Google.

Embora com esses três pontos você só apareça no Google. Sim mas. Mas isto não é o suficiente. Porque não se trata apenas de aparecer quando o nome do seu site é pesquisado no Google.

Mas ser O PRIMEIRO no Google quando forem feitas pesquisas relacionadas aos serviços que você oferece. Pesquisas que fazem potenciais clientes que não sabem o nome do seu site. Se você estiver no topo dessas pesquisas, novos clientes virão até você do Google.

Abaixo vou explicar como chegar ao topo do Google nas buscas que vão te trazer novos clientes (pessoas que não conhecem sua empresa ou o nome do seu site).

Nos 16 anos que me dedico a Consultoria SEO (para leigos: SEO = subir de posição no Google), tenho recebido muitos emails perguntando sobre os «truques secretos do Google» ou «a fórmula do algoritmo do Google» . Frequentemente recebo e-mails de clientes ou potenciais clientes com perguntas como estas:

Como aparecer no Google?

Como fazer upload de posições no Google gratuitamente?

Como entrar no Google?

Como ser o primeiro no Google ?

Como fazer meu domínio aparecer no Google?

Como posicionar meu site nos primeiros lugares do Google?

Como fazer para aparecer no google?

Como aparecer nas pesquisas do Google?

Como fazer minha página aparecer primeiro no Google?

Como posicionar minha página web acima e acima das outras?

Como fazer meu site aparecer em primeiro lugar no Google?

Como fazer meu domínio aparecer no Google?

Como posicionar uma página da web no Google?

Talvez estas sejam as mesmas perguntas que você está se fazendo. Aqui vou te contar truques, que respondem a essas perguntas.

Nota inicial sobre como aparecer no Google:

Se o que você procura é contratar um consultor de SEO ou uma agência de SEO e quer saber os preços desse trabalho, aqui vai uma explicação de como trabalhamos para te posicionar no Google.

O texto que você tem abaixo são as noções básicas de como sair por cima no Google.

Vou tentar explicar com truques, que podem servir de checklist para quem quer que seu site seja o primeiro no Google . Aqui resumo minha experiência, que pode ser usada tanto por SEOs profissionais quanto por leigos . Espero que com isso você evite meus erros em SEO (muitos :-() e aprenda com meus acertos (alguns também foram :-)), para que você já saiba como aparecer no Google .

Vou tentar explicar como entrar no Google de uma forma mais informativa do que os 10 fatores do algoritmo do Google , que eram muito técnicos. Vamos para “os 10 mandamentos para sair primeiro no Google”.

Como entrar no Google? Siga estes passos para aparecer no Google : palavras-chave, domínio, landing page, pagerank, links de saída, links de entrada, linkbuilding, conteúdo, SEO social, local e mobile.

Truques de SEO com palavras-chave, para ser o número 1 no Google

Escolha bem a palavra ou palavras-chave (a partir de agora palavras-chave), para as quais você deseja se posicionar no Google. Devem ser pesquisas que se fazem muito. Para isso recomendo usar:

A) A Ferramenta de palavras-chave do Google , que mostra quantas vezes cada pesquisa é feita por mês no Google. Além disso, diz as pesquisas relacionadas ao que você digitou, para poder ver quais são feitas mais e menos. B) Pesquisas relacionadas , que o Google mostra após os 10 principais resultados quando você faz uma pesquisa. Eles também podem ser visualizados depois de fazer uma pesquisa em “Mais ferramentas” (coluna inferior esquerda) e depois na Roda de pesquisa .

Melhore o posicionamento web no Google com o Domínio

O nome de domínio é a coisa mais importante a médio prazo para estratégias de SEO.

Se a pesquisa corresponder exatamente ao nome de domínio, há uma boa chance de ser o primeiro nessa pesquisa.

É interessante registrar domínios -se forem gratuitos- que correspondam exatamente à palavra-chave que nos interessa.

Também atende um blog (de blogger ou wordpress) cujo domínio é mikeyword.wordpress.com ou mikeyword.blogger.com. Embora um domínio seja melhor que um blog.

Esta dica é apenas para novos projetos. Nas ocasiões em que o domínio já está consolidado, geralmente vale a pena deixar o domínio como está, para não perder posição na mudança de domínio.

Como se posicionar no Google com uma landing page

Faça uma página dentro do nosso site especialmente desenhada para cada uma das palavras-chave que nos interessam.

Nessa página, o mais importante é o título ( title tag em html). E, mais importante, o início do título. Se o título for longo, as primeiras palavras devem ser as palavras-chave.

As palavras-chave também devem estar nas tags h1, h2, h3 (títulos, manchetes ou letras em tamanho grande).

Em negrito.

Nos textos dos links: internos ou externos.

E no texto normal da web.

Mas sem ser esperto e fazer spam digitando mil vezes a palavra-chave, porque aí o Sr. Google fica com raiva e te penaliza… falo por experiência própria ;-). Tem que “parecer” natural e não exceder 2% do número de vezes que a palavra-chave aparece.

Posição no Google com o Pagerank e distribuição da autoridade das páginas internas

Resumindo, o pagerank é a importância ou autoridade de cada página para o Google, e depende do número de links de páginas importantes que ela recebe. Quanto mais pagerank você tiver, mais vezes o Google nos mostra nas pesquisas, mais vezes ele examina o conteúdo do nosso site e mais alto ele nos mostra (embora não seja o único fator).

Para se posicionar no Google, você precisa informar ao Google quais são as páginas mais importantes do seu site, colocando links internos nelas .

Essas páginas devem ser as páginas de destino que preparamos.

Para conseguir isso, o texto âncora (texto do link) para as páginas de destino é fundamental.

Esses textos âncora devem conter as palavras-chave daquela landing page, mas nem sempre ser exatamente a palavra-chave, para que ela “apareça” natural e evite penalidades do Sr. Google.

Outra forma de escultura de pagerank é subir nas buscas em que o site naturalmente já aparece no top 10 do Google, para tentar fazê-lo aparecer na primeira posição daquela busca.

Foi estudado que 50% das pessoas que pesquisam no Google clicam no 1º resultado, 25% no 2º e os restantes 25% no 3º e em diante. Portanto, ser o primeiro no Google é fundamental.

Para descobrir em quais pesquisas saímos naturalmente, podemos usar as ferramentas Search Console do Google, Ahrefs ou Semrush.

Posicionar meu site com links externos

Como se posicionar no Google com links para outras páginas da web:

Aí vem a parte teórica sobre pagerank (Embora o Google tenha descontinuado, internamente ele considera como fator de posicionamento), para explicar para leigos: pode ajudar imaginar sites como um cubo e pagerank como o líquido que eles têm dentro. Cada link para outro site é um buraco nesse balde, o que faz com que parte do líquido (pagerank) vá para aquele site e nosso site (nosso balde) seja esvaziado. Se recebermos links de outros sites, obtemos pagerank (líquido) deles e nosso site é preenchido. Se os links são de páginas importantes (com muito pagerank), ficamos com muito mais liquidez. Quanto mais links de saída tivermos, menos pagerank fluirá por cada um deles. É o fluxo contínuo de pagerank. Isso não é uma invenção: por trás disso está uma fórmula matemática publicada pelo Google, que explica o fluxo de pagerank. Esta fórmula adiciona um pequeno fator que significa que cada vez que há uma ligação (uma transferência de líquido) algum líquido é perdido ao longo do caminho (de 5% a 20%).

Além disso, existe o bot do Google ( googlebot ), que é um programa automatizado que percorre todas as páginas da web, e depois as classifica e as exibe quando você pesquisa no Google ( indexa-as ). Simplificando muito, esse robô segue os links para navegar pelas páginas da web. Se você tiver muitos links para outras páginas, o robô vai do seu site para outros: ele indexa os outros e não olha o seu.

E, para finalizar a teoria, o fluxo de líquido pode ser entendido como o fluxo de visitas às páginas. Quanto mais links para outros sites você tiver, mais pessoas irão para esses sites e deixarão o seu. Além do fato de o Google te indexar cada vez pior, ele te mostrará mais baixo nas buscas e, portanto, você receberá menos visitas. O verdinho que morde o rabo.

Links de saída passam pagerank para outras páginas. A partir disso pode-se facilmente concluir que o ideal seria não ter links de saída , mas o Google vê isso como “raro” e olha com maus olhos (penalidades). Portanto, é melhor ter links de saída, mas poucos. Quantos são poucos? O ideal é ter menos de 10 por site, embora cada caso seja um caso e deva ser estudado separadamente.

Conhecer o “amigo nofollow” é a chave para a estrutura do link de saída: nofollow é uma tag html que diz ao Google para não seguir esse link. Ou seja, à primeira vista você vê um link, mas para o Google esse link não existe.

Links de entrada para posicionamento na web no Google

Links para o nosso site.

O Google está cada vez mais semântico , por isso é interessante que os links sejam de páginas da web semelhantes ao nosso tema: de domínios que tenham nossas palavras-chave no domínio, ou de dentro de artigos que tenham nossas palavras-chave no título ou no texto.

O texto âncora (texto do link) do link que chega até nós também é importante. Que contém a palavra-chave para a página em questão, embora nem sempre. Também é necessário ter um padrão de links recebidos que seja natural ou pelo menos pareça.

O Google penaliza seu site se os links vierem de fazendas de links (páginas com muitos links de saída), de páginas penalizadas (sobre temas de sexo, por exemplo), ou se forem links comprados…Isso é um pouco controverso, pois existem agências que você pode comprar backlinks brasileiros sem medo de qualquer punição pois seguem as premissas básicas do Google.

Como posicionar uma página da web no Google com Link building

Obtenha links para o próprio site.

Envie comunicados de imprensa regularmente com um ou dois links para nosso site. Aqui você tem um monte de sites, para enviar comunicados de imprensa .

Troca de links com sites com tema semelhante: é especialmente interessante se o outro tiver um pagerank mais alto que o seu.

Peça links : às vezes funciona. Você ainda não tem, o que há de errado em tentar.

Oferecer RSS da web: se alguém copiar esse RSS em seu site, já temos mais links.

Faça artigos controversos , para as pessoas linkarem, comentarem, mexerem, twittarem, etc.

Escreva em fóruns colocar links na assinatura.

Contrate uma Agência de Link Building de confiança

escrever comentários no blog

Bom conteúdo para aparecer no Google

Muitos dizem que o conteúdo é rei … então a rainha deve ser SEO, ou melhor, o presidente do governo 🙂

Agora sem brincadeira: oferecer um bom conteúdo é importante, pois faz com que as pessoas se conectem a você naturalmente.

Se o conteúdo for atualizado com frequência, o Google o visita mais, o indexa mais e você obtém mais resultados de pesquisa.