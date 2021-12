Como é feita a classificação dos hotéis? Entenda

Uma das maiores dúvidas que milhares de pessoas e donos de hospedagens acabam apresentando, é em relação a classificação de seus estabelecimentos, já que não é muito comentado como é feita a classificação dos hotéis.

Pensando nisso, decidimos trazer algumas informações, nas quais irá lhe mostrar todos os pontos essenciais e fundamentais em relação a classificação dos hotéis, como por exemplo: para que serve esta classificação, quais são os estabelecimentos que podem recebê-las e quais são estas classificações.

Portanto, caso você queira aprender tudo sobre como é feita a classificação dos hotéis, acaba se tornando essencial que você preste muita atenção em todas as informações a seguir.

Saiba tudo sobre como é feita a classificação dos hotéis

Primeiramente, é essencial que você saiba para que serve estas classificações, para que assim, você possa saber como elas são feitas e seus outros pontos importantes.

Como você já deve ter imaginado, estas classificações servem para subdividir certos estabelecimentos, para assim, o cliente já saber o que ele deverá esperar dentro daquele local.

Além disso, algo que muitas pessoas não sabem, é que estas classificações são feitas por um órgão oficial do governo, denominado como Ministério do Turismo, que busca aumentar a eficiência do turismo no Brasil.

Estas classificações acabam abrangendo diversos pontos em relação aos estabelecimentos que são empregados, como por exemplo: infraestrutura do local, equipamentos, serviços oferecidos, e diversos outros.

Com isso, também é possível afirmar que esta classificação consegue fornecer uma boa noção de custos que um determinado estabelecimento deve ter, facilitando assim, a vida dos turistas.

Quais estabelecimentos podem receber estas classificações, além dos hotéis?

Com isso, pode-se dizer que você está conseguindo entender bem como é feita a classificação dos hotéis, e como você já sabe para que serve estas classificações, chegou a hora de ver quais estabelecimentos podem recebê-las.

Ao contrário do que muita gente pensa, estas classificações não são focadas somente para os hóteis, já que o Ministério do Turismo acaba aplicando elas para 7 tipos de estabelecimentos diferentes.

Dentre estes estabelecimentos, podem ser citados: hotéis, hotéis fazenda, cama e café, resorts, pousadas, hotéis turísticos e até mesmo flats, uma boa diversidade, não?

Com isso, o sistema brasileiro consegue auxiliar, tanto os turistas estrangeiros, quanto aquelas pessoas que buscam realizar viagens nacionais, para assim, saber o que pode-se esperar de um determinado estabelecimento que oferece hospedagem.

Classificações existentes

Com isso, é certo de se afirmar que você já está por dentro de tudo sobre como é feita a classificação dos hotéis, faltando somente descobrir quais são as classificações existentes, e como elas são aplicadas para estes estabelecimentos.

Não deve ser novidade para ninguém que estas classificações se tratam de estrelas, onde um estabelecimento pode receber no mínimo 1 estrela, e no máximo 5. Sabendo disso, mais abaixo você conseguirá observar as principais características de cada uma destas classificações.

Uma estrela

Começando pela classificação mais básica que existe nesse mundo, devemos falar sobre os estabelecimentos classificados como “Uma Estrela”. Esta classificação costuma ser aplicada para hotéis de pequeno e médio porte, que são completamente independentes.

Além disso, uma grande característica destes hotéis, é que eles costumam ter uma localização próxima a certas atrações que possuem um bom preço. Dentro destes estabelecimentos devemos conseguir encontrar um sistema de telefone e televisão.

Duas estrelas

Evoluindo um pouco da classificação anterior, agora vamos falar sobre os estabelecimentos que recebem a classificação de “Duas estrelas”. Esta classificação também costuma ser dada para os hóteis mais simples, entretanto, desta vez estes hotéis devem possuir até 4 andares.

Estes hotéis costumam possuir o proprietário como gerente, não costumam apresentar um restaurante próprio, mas tem como característica a sua localidade próxima a diversas atrações.

Três estrelas

Em relação aos hotéis “Três estrelas”, que já possuem uma infraestrutura melhor, conseguindo trazer um maior conforto, segurança e possibilidades para os seus hóspedes, esta classificação diz respeito aos hotéis que começam a se preocupar com alguns pontos específicos.

Dentre estes pontos, podemos citar um restaurante local, possibilitando que os seus hóspedes se alimentam no próprio hotel, além de possuir academias, piscinas e até mesmo um estacionamento com manobrista próprio.

Quatro estrelas

Entrando nas opções de luxo, que são classificadas como quatro ou cinco estrelas, estes hotéis costumam ser bem grandes e possuir um território bem considerável, além de possuir um sistema tecnológico com inteligência artificial para seus atendimentos e alguns serviços.

Estes hotéis costumam se localizar próximos a lojas, restaurantes e diversas outras atrações, além de disponibilizarem uma grande gama de serviços para seus hóspedes.

Cinco estrelas

Para finalizar a lista, devemos citar sobre os hotéis cinco estrelas, que conseguem oferecer os melhores e mais eficientes serviços possíveis, além de possuírem uma grande variedade de quartos e um território considerável.

Estes hotéis costumam possuir diversos cômodos, como: piscinas aquecidas, academias, garagem, sala de jogos e muitos outros, aumentando o conforto de seus hóspedes.

Com isso, pode-se dizer que você já está por dentro de tudo que é necessário sobre como é feita a classificação dos hotéis.