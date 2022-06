Como é o processo de fabricação de vidros?

Existem diversos itens que hoje em dia temos, e que nem paramos para pensar no quanto nossas vidas seriam diferentes caso não os tivéssemos.

Sempre que pensamos em como seria ficar sem itens modernos, pensamos em celulares, carros, computadores, e não damos atenção a coisas como por exemplo os vidros. O vidro tem diversas funções dentro das nossas vidas, funções que são difíceis de se imaginar sendo realizadas com outros materiais.

Por exemplo, hoje todo mundo tem um espelho em casa. E o espelho não é apenas um item de vaidade, ele está presente na medicina, na mecânica, em vários setores que precisam refletir alguma coisa.

Mas quem já estudou um pouco de história sabe que itens de vidro eram um luxo caríssimo, e simplesmente ter um espelho em casa já era algo muito caro. As pessoas da época nem imaginariam que hoje em dia nós temos copos feitos de vidro, garrafas feitas de vidros, refratários feitos de vidro, e mais do que ter temos sabendo que isso é totalmente popular, e que todos têm acesso a esses itens.

Mas você já se perguntou como o vidro é feito? Se temos vários itens feitos dele, é porque já dominamos praticamente todas as formas de manuseio, além do fato de já termos aprendido a modificá-lo, e ter vidros que vão se comportar de maneiras diferentes a situações a deveras, com o vidro dos carros por exemplo, que se quebra de uma maneira diferente do vídeo de um espelho, ou mesmo os vidros super. resistentes que são feitos a prova de balas, e que podem chegar a custar mais de 5 mil reais.

E hoje vamos aprofundar ainda mais o assunto, e te ensinar mais sobre vidro, como ele é feito, desde o primeiro estágio até o produto final que chega até a mão do consumidor.

A composição do vidro

Primeiro de tudo, você precisa saber quais são os ingredientes para poder fazer o vidro. A fórmula mais básica de se fazer vidro leva areia de sílica, cálcio e sódio, e durante o processo ainda são adicionados potássio, alumina e magnésio.

Todos esses itens são facilmente encontrados na natureza, o que mostra que foi um desafio maior aprender como fazer o vidro do que ter material certo para isso. O material sempre esteve ali, e o nosso talento na mão de obra foi fazendo toda a diferença.

Vale lembrar que não existe uma única proporção correta para cada ingrediente e isso sempre vai variar, mas a composição mais básica leva 72% de areia, 14% de sódio, 9% de cálcio e 4% de magnésio, fazendo com que a alumina e o ‘potássio não sejam itens obrigatórios.

A fabricação do vidro

O processo de construção de um vidro é complexo, assim como ao processo de colocá-lo em algum molde, seja um molde de espelho, ou seja, com parte de um carro, todos sabemos que o processo de caldeiraria por si só já é complexo, e a produção do vidro não fica para trás.

Para se ter ideia, a primeira coisa a se fazer é misturar os materiais, a fim de processar eles para garantir que não existem sujeiras e impurezas. Depois disso tudo isso é levado ao forno industrial, onde vão ser aquecidos.

A temperatura do forno é altíssima, podendo chegar até 1.600°C, e graças a esse calor todo, tudo se derrete e se torna tudo uma única mistura, um tipo de líquido viscoso, e quando isso finalmente acontece, acontece depois o ‘que é chamado de banho float.

Basicamente, o banho float é um processo que consiste em despejar aquela mistura, que nada mais é do que já o vidro, porém em estado líquido, em tipo de banheira feita de estanho.

A mistura vai a 15 cm de profundidade, e o estanho faz com que o vidro líquido flutue, e dessa forma ele acaba se tornando plano. Isso acontece porque a mistura é menos densa que o estanho, e depois é feita a separação entre as partes, o que não é difícil já que elas têm uma relação parecida com água e óleo.

Uma vez na banheira, os roletes da indústria vão definir o quão espesso o vidro vai ser, sendo que quanto mais rápido eles girarem, mais fino ele vai ser.

Assim que a espessura for definida, o vidro terá que ser resfriado, e essa tarefa vai ser dividida em duas tarefas: o recozimento e também o esfriamento ao ar livre.

O resfriamento inclusive é uma etapa fundamental, já que lá existe para evitar que o vidro seja quebrado, deixando ele mais forte. Já a câmara fria vai garantir que ele seja resfriado até atingir 250°C.

Quando atingir essa temperatura ele vai para as esteiras, que ficam ao ar livre. O intuito ali é fazer com que ele resfrie de forma natural, não perdendo assim suas propriedades.

E pronto, assim o vidro está pronto.