Como encantar seu cliente usando brindes personalizados

O comportamento do consumidor muda a todo o momento. Foi-se o tempo em que ele comprava um determinado produto somente pelo preço. Agora, ele prioriza diversos elementos, como a exclusividade. Pelo menos, é o que mostra um estudo da Dessault Systèmes.

De acordo com a pesquisa divulgada pela empresa, os clientes têm interesse por companhias que comercializam produtos personalizados. 83% dos entrevistados aguardam por produtos ou serviços que atendam às suas expectativas naquele determinado momento ou depois de algumas horas.

Para se ter uma ideia do poder dos produtos personalizados, os entrevistados estão dispostos a investir em média até 25,3% a mais pela exclusividade. No entanto, para encantar o consumidor utilizando brindes personalizados, é necessário ter atenção com alguns elementos que são considerados importantes.

Conheça o seu cliente

O primeiro passo é conhecer o seu consumidor. Você deve entender quais são as suas preferências para entregar o melhor brinde para o cliente. Se você tem uma loja de moda, por exemplo, talvez, não faça sentido distribuir produtos de escritório. Itens de higiene e beleza podem causar um impacto maior nos consumidores.

Escolha fornecedores com portfólios de produtos extensos

Um dos erros mais comuns na hora de investir em brindes personalizados é não optar por empresas que tenham muitas opções para os clientes. Avaliar a quantidade de possibilidades é essencial porque nem sempre temos orçamento disponível para determinados itens. Então, é necessário escolher outras alternativas.

Pense fora da caixa

Uma das principais vantagens do mercado de brindes personalizados é que ele oferece várias possibilidades para as empresas surpreenderem os clientes. É o cenário ideal para fugir das opções tradicionais (camiseta, caneta e boné) e garantir um diferencial competitivo no mercado.

A Dealer Brindes, por exemplo, contém diversas categorias interessantes para surpreender os clientes. Se você é do segmento automotivo, pode oferecer alternativas, como: acessório para carro, carregador por indução, carregador portátil, protetor solar para carros e compressor de ar.

Para as empresas do setor de bar, petisco e pizza, o portfólio de produtos também é extenso. Dentre os mais, encontram-se: abridor, avental, abridor de garrafa, balde de gelo, copo para salada, cortador de pizza, kit churrasco, imã de geladeira e kit queijo.

O empreendedor que está no segmento de esporte e lazer pode oferecer acessórios para corrida, apito, garrafa, jogos, mini geladeira, pochete, fone de ouvido, guarda sol, toalha e suporte para celular.

Na área de pet, uma das que mais cresceram durante a pandemia, também é possível oferecer brindes personalizados para os clientes. A lista contém alternativas, como: chaveiro pet, comedouro para pet, kit higiene para animais, entre outros.

Brindes por tipo de evento

Você também pode surpreender os consumidores em datas comemorativas. O mercado contém alternativas de brindes para aniversários, workshop, cursos, casamentos, eventos, lembrancinhas, feiras, palestras e empresas.

Avalie a credibilidade da empresa

Outra dica interessante é avaliar a reputação da companhia no mercado. É importante verificar se ela entrega os produtos dentro do prazo e como é a qualidade do material. Afinal, não adianta entregar um item para o consumidor que está sem um botão ou desfiado, não é mesmo?

Para avaliar a credibilidade de uma marca, você pode fazer pesquisas nas redes sociais ou procurar avaliações sobre a companhia no Reclame Aqui ou Google Meu Negócio.

Os brindes personalizados trazem diversos benefícios para uma empresa, como: gera lembranças da marca, fideliza os consumidores, fortalece o relacionamento e melhora a reputação da empresa em relação à concorrência.

Após descobrir como encantar seu cliente usando brindes personalizados, siga-nos nas redes sociais e conheça outras dicas para potencializar os resultados do seu negócio.