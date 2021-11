Hoje em dia não há quem nunca tenha escutado falar ou assistido uma live. Durante a pandemia esta foi a forma mais utilizada de comunicação por pessoas comuns, famosos e até algumas empresas. As lives dão muita visibilidade e hoje o Instagram conta com recursos bastante interessantes para os que gostam dela. Neste artigo daremos algumas dicas de como fazer uma live no Instagram da sua empresa e fazer dela um grande sucesso para o seu crescimento.

O que são as lives e como elas funcionam?

As lives são um recurso inicialmente criado pelo Instagram, onde o usuário pode fazer uma transmissão ao vivo, de forma individual ou adicionando algum convidado. Hoje o instagram permite a presença de quatro usuários em uma live simultaneamente. Através da live, os espectadores podem enviar comentários, reações e convites para participar da transmissão. Existe ainda a opção de comprar um selo para apoiar algum projeto que esteja sendo discutido na live.

No instagram, os seguidores da conta por onde a live está sendo transmitida recebem uma notificação de que ela está acontecendo, e ao clicar são automaticamente direcionados a ela. Esta é uma forma de atrair espectadores para a live, e quanto mais tempo eles permanecem na live, maior é o engajamento da conta.

As lives em tempos de pandemia

A pandemia foi um período de grandes adaptações. As lives se popularizaram de forma exponencial durante o período de isolamento social. Impossibilitados de realizarem shows com público, muitos famosos viram nas lives uma forma de estarem perto de seu público, mesmo que virtualmente. Muitos se reuniram e montaram estruturas de shows para serem transmitidos através das lives. Elas foram se tornando tão comuns que é difícil encontrar qual artista não marcou presença nas lives, através do YouTube ou do próprio Instagram.

Algumas empresas, vendo que as lives estavam dando muito certo, pensaram numa forma de usá-las também de forma positiva. Então, passaram a realizar lives de vendas, onde os espectadores podiam realizar compras com valores promocionais através dos comentários simultâneos à transmissão. A prática deu tão certo que muitas empresas continuam realizando lives de venda até hoje.

Como fazer uma live no Instagram da sua empresa? Saiba mais

Se você tem interesse em realizar uma live mas não sabe por onde começar e nem a forma correta de fazê-la, separamos algumas dicas que podem te ajudar.

Tenha uma boa conexão de internet

O ponto fundamental sobre como fazer uma live no Instagram da sua empresa é ter uma conexão confiável e de qualidade da internet, como a Internet banda larga da TecNet. Opte por realizar as lives em ambientes que possuam internet banda larga, pois elas são mais estáveis e apresentam menos falhas. Uma internet ruim pode comprometer a qualidade de imagem e som de sua live ou ainda fazer com que ela caia de repente.

Gere expectativa em seu público

Outro ponto importante antes de realizar sua live é criar expectativa em seu público. Alguns dias antes, faça um post avisando sobre sua live e qual pauta será abordada nela, como por exemplo: “Live promocional: 20% de desconto para quem estiver ao vivo”, ou “Sorteio de brindes para quem estiver assistindo a live”. Estas ações convidativas geram expectativa em seus seguidores e faz com que eles assistam sua live e gerem um bom engajamento para o perfil da sua empresa.

Crie lembretes em seu story

Existem muitos recursos positivos na função story do Instagram, e um deles é a criação de lembretes. Ele permite que você adicione uma data e um horário e adicione o lembrete em seu story. Os seus seguidores, ao ativarem este lembrete, serão avisados no momento em que o prazo dele se encerrar, e serão direcionados ao seu perfil. Se você alinhar corretamente o horário final do lembrete ao início de sua live, é certo que você terá um bom número de seguidores te assistindo.

Monte um cenário

Depois de atrair o seu público para a sua live, é importante despertar neles o desejo de permanecer. Os recursos visuais são uma excelente forma de mantê-los ligados ao que está sendo dito e quais produtos estão sendo exibidos. Escolha um local com fundo neutro ou com algum elemento que represente sua empresa, pense em uma boa iluminação e na qualidade do som. Ambientes muito abertos podem prejudicar a transmissão de sua voz e ambientes escuros dificultam uma boa visualização de sua live. Os seguidores se sentem mais atraídos por lives transmitidas em ambientes pensados para aquele momento e com elementos que façam sentido.

Fale sobre seu produto

E o mais importante sobre como fazer uma live no Instagram da sua empresa: fale sobre seu produto. Não esqueça que este, na verdade, é o seu maior objetivo. Fale sobre suas características, qualidades, pontos positivos e valores; ofereça códigos promocionais, descontos e convença seus seguidores e espectadores a se tornarem seus clientes. Usar seu poder de persuasão na hora da live fará grande diferença.

Estas são algumas dicas valiosas de como fazer uma live no Instagram da sua empresa dar certo e te trazer saldos positivos. Desejamos boa sorte e muito sucesso.