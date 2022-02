Você sabe como funciona a compra de cotas de uma empresa? Se pretende investir em uma ou é empreendedor e quer levantar capital para novos investimentos, talvez o melhor a fazer seja trabalhar justamente nesse tipo de negócio. Afinal de contas, vender cotas ou comprá-las pode juntar o verdadeiro “útil ao agradável” e ser uma situação de ganhos para todos os envolvidos.

Hoje em dia, não são muitas as empresas que cogitam a possibilidade de vender cotas. Afinal de contas, 99% de todos os negócios do Brasil são micro ou pequenos, não exatamente o perfil de companhias que abrem o capital ou que pensam na venda de cotas. No entanto, muitas dessas empresas têm dois sócios ou mais, o que pode levar a necessidade de saber como funciona a compra de cotas de uma empresa.

Quer aprender como funciona a compra de cotas de uma empresa? Então siga a leitura do artigo abaixo até o fim!

Como funciona a compra de cotas de uma empresa: 3 passos

1. Valuation

O primeiro passo do processo de compra e venda de cotas de uma empresa é o valuation. Esse processo consiste em tentar encontrar o valor do negócio da melhor maneira possível para poder entender quanto custa cada cota e como negociá-la.

O processo de valuation de uma empresa consiste de uma parte objetiva, que é aferir o valor de ativos que a companhia tenha. Por exemplo, todo o seu estoque e produtos já feitos, maquinários e muito mais. Além disso, entram nessa conta objetiva fatores como o lucro atual da empresa e patentes que ela tenha.

No entanto, o processo também deve pegar um fator subjetivo e tentar transformá-lo em número. No caso, o objetivo é pegar elementos como a força da marca da empresa, sua carteira de clientes, expertise e posição no mercado e transformar isso em ativos para serem contabilizados.

Portanto, o processo de avaliação do valor de uma empresa é muito complexo e não é feito de maneira leve. Para realizá-lo, é preciso ter o apoio de serviços técnicos muito bons (uma sugestão é a Valutech, uma excelente plataforma de valuation online, para saber quanto vale uma empresa).

O ideal é contar com o apoio de uma empresa de valuation que tenha um método que seja confiável e com respaldo no mercado. Afinal, de nada adianta chegar a uma mesa de negociação dizendo que a empresa vale R$ 1 bilhão se as pessoas naquela mesa não acreditarem ou não concordarem com esse valuation.

2. Aferir valor de cotas

Após fazer o valuation da empresa, o segundo passo essencial para o processo de compra e venda de cotas é aferir o valor de cotas que serão vendidas para os investidores.

Isso é feito com base na atual propriedade da empresa por parte do seu dono ou sócio.

Por exemplo, suponha que você tenha aberto uma empresa EIRELI (que é um modelo extinto hoje) há 5 anos atrás e tenha precisado investir 100x o salário mínimo. Só para facilitar, vamos supor que o salário-mínimo da época fosse de R$ 1.000,00. Logo, você teria de capital social R$ 100.000,00.

No entanto, com o passar do tempo, sua empresa cresceu, se valorizou, ganhou respaldo no mercado. Tudo isso deve ser considerado ao aferir o valor das cotas. Afinal, não é “justo” que alguém invista R$ 50.000,00 e fique com metade das cotas da empresa.

Por isso, o valuation é feito para entender quanto a empresa vale hoje. Se o negócio se valorizou 50% em 5 anos, então hoje ele vale R$ 150.000,00. Se alguém quer comprar 50% das cotas, precisa pagar ao dono R$ 75.000,00.

3. Negociar o ativo

Após fazer o valuation e conseguir aferir o valor das cotas que serão vendidas, o terceiro passo é sentar em uma sala para negociar esses ativos com investidores. Esse não é um trabalho fácil, já que será necessário não só provar que o valor das cotas é justo, como também que aquela aquisição é boa para o investidor.

Em outras palavras, o empreendedor precisa provar que aquele investimento trará retorno financeiro para o investidor e que aquela aplicação será vantajosa — mais do que colocar o dinheiro na Poupança ou comprar ações.

Portanto, será vital dominar o relatório de valuation, entender os planos da empresa para o futuro e saber como comunicar isso com os investidores. Nem todos vão concordar em investir, mas tendo um plano sólido e uma boa apresentação, grande parte deles vai querer entrar nessa oportunidade.

Pronto! Agora que você viu como funciona a compra de cotas de uma empresa, já pode participar desse tipo de negócios, seja como um investidor que quer ter participações em negócios de todos os tipos, seja como um empresário que quer atrair potenciais novos sócios para capitalizar o negócio e investir em crescimento para aumentar o lucro de todos.

