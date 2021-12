O trabalho em home office se tornou uma vantagem muito grande que as empresas podem aderir, pois esse método de trabalho possui diversos benefícios tanto para a empresa em si, que acaba tendo uma redução de custos muito maior, quanto para os funcionários, que podem ser mais produtivos em sua casa pois o conforto e comodidade são uma das peças chave desse método. Por esse fator, você verá como manter o foco trabalhando home office, pois mesmo que seja mais cômodo isso não pode anular o compromisso e produtividade que o funcionário deverá ter.

Saiba como manter o foco trabalhando home office

Para saber como manter o foco trabalhando home office, é sempre necessário compreender que neste método, você só altera o lugar em que você prestará os serviços, mas existem algumas coisas que você pode estar verificando para que não atrapalhe a sua produtividade e nem comprometa a qualidade dos seus serviços.

No seu espaço de trabalho, você pode investir em Móveis para Home Office e em um bom computador, em algumas determinadas empresas eles oferecem este tipo de ajuda aos profissionais, pois dependendo da área de atuação, terá que ser equipamentos específicos.

Mas, fora do ambiente de trabalho, existem vários fatores que podem ser ajustados no seu dia a dia, para que você não perca o foco e possa corresponder às expectativas de sua empresa, confira a seguir.

Seja organizado no momento do trabalho

Essa dica vale não só para quem está trabalhando em home office, mas para outros métodos trabalhistas que existem. É sempre importante que você se organize muito no home office, por isso você pode fazer o uso de agendas, cadernos, planilhas para que você consiga organizar todos os afazeres.

Defina sempre suas prioridades, pois assim diminui as chances de você se confundir ou atrasar as suas demandas de serviço. Isso pode ser facilmente resolvido, já que os seus superiores podem disponibilizar os serviços semanais ou mensais.

Certamente essa é uma dica que você pode facilmente se adaptar fora que ela complementa as próximas dicas que serão citadas a seguir.

Faça momentos de pausa

Os momentos de pausa são muito importantes, principalmente se o seu serviço trabalha muito o psicológico ou a criatividade. Esses momentos são muito importantes e devem ser sempre definidos corretamente para que você não se sabote.

Por exemplo, se você começa a trabalhar às 5 horas da manhã, realize uma pausa de 20 minutos lá para as 9 horas da manhã, nesse momento você pode tomar um café, realizar um lanche, e ir ao banheiro e depois retornar normalmente a sua rotina.

Isso ajuda muito a sua mente a pensar melhor, e a espairecer um pouco para retornar a rotina frenética de pensar e prestar atenção aos serviços. Depois dessa pausa, você poderá realizar a sua outra pausa no almoço, e aí será um momento maior para descanso.

Agora que você compreende um pouco sobre a importância de realizar as pausas, veja abaixo como a definição de uma rotina será muito benéfica e produtiva para você.

Defina uma rotina

As pessoas possuem uma interpretação equivocada sobre o home office, pois acreditam que por elas terem mais liberdade que as pessoas que trabalham fisicamente, elas não necessitam de rotinas ou de horários fixos.

Compreender isso é fundamental, pois o home office deve ser levado com seriedade, pois isso só fornecerá benefícios a você. Segue abaixo algumas dicas de como você pode definir a sua rotina.

Sempre defina um horário para começar a trabalhar e parar de trabalhar, se a sua empresa não implementar o horário absoluto para todos.

Nesse horário definido, sempre tente seguir a risca. Evitando sair ou fazer outras coisas ao mesmo tempo, pois isso certamente irá refletir na qualidade do seu trabalho.

Com o horário da rotina definido, sempre realize o seu horário de almoço de acordo com a sua necessidade.

Vale ressaltar que esse tempo que você irá definir deve ser respeitado, para que não prejudique os seus outros compromissos e nem atrapalhe o seu rendimento, pois especialmente após o almoço é muito comum que dê aquela preguiça antes de retornar aos trabalhos, por esse fator você não pode se deixar levar por ela, tenha disciplina para isso.

Após término dos seus serviços ou do seu horário de trabalho, você deverá sempre se “desligar” de todas as preocupações e cobranças de seus superiores, pois no home office é sempre necessário saber parar para que isso não prejudique seu emocional e psicológico.

Neste artigo, você pode saber como manter o foco trabalhando home office, já que por ser um trabalho pouco mais cômodo, existem alguns fatores que podem implicar grandemente, como a auto sabotagem. Por isso, este artigo pode te direcionar com dicas que podem ser facilmente adaptadas a sua rotina.