Como montar um look casual esportivo feminino?

A escolha do look é uma tarefa essencial no início do dia, em especial para as mulheres, que além de serem mais vaidosas, prezam por um visual confortável e, ao mesmo tempo, bonito.

Para que essa combinação de conforto e beleza fosse possível, surgiu o estilo que chamamos de casual. Apesar de o nome ser casual esportivo, vale destacar que ele não é composto somente por peças esportivas, na verdade, ele está relacionado a atitude e praticidade.

Além disso, apesar de muitas mulheres considerarem a escolha do look uma tarefa fácil, existem também aquelas que acabam tendo dificuldades na hora escolher um look casual esportivo, e acabam ficando irritadas e mal-humoradas.

Pensando nessas possíveis dificuldades, separamos neste artigo algumas dicas relacionadas ao modelo casual esportivo, que com certeza irão facilitar no momento de escolha de um look. Continue a leitura e confira as dicas.

O que é o estilo casual esportivo?

Antes de pensar em como montar um look casual esportivo, devemos ter em mente o que é o modelo casual esportivo e quais são suas peças chaves. Marcado pela versatilidade e pelo conforto, o estilo casual esportivo tem as seguintes características:

Peças coringas, que combinam com diferentes cores e tecidos, como, por exemplo, jeans, jaquetas e moletons;

Cores básicas que combinem entre si;

Peças confortáveis, com tecidos de caimento leve;

Estampas clássicas, como, por exemplo, xadrez e listras;

Apesar do estilo casual esportivo apresentar essas características, vale destacar que não existe uma regra para que um look seja montado. Isso porque, a criação do seu look precisa ir de acordo com seus gostos e suas preferências, assim, a melhor dica é: use a criatividade e arrase.

Vale mencionar que a escolha do calçado também pode fazer toda a diferença para que o look fique casual esportivo. Nesse sentido, o tênis feminino costuma fazer muito sucesso, já que é um calçado confortável e estiloso. No entanto, a dica é, não se esqueça de escolher um tênis que combine com os tons da sua roupa, afinal, essa escolha faz toda a diferença.

Dicas para montar um look casual esportivo

Agora que você já sabe o que é um look casual esportivo e quais são suas principais características, separamos aqui algumas dicas de como montar um look para ficar arrumada e, ao mesmo tempo, confortável. Veja:

Monte seu look em camadas

Para sair da mesmice, a principal dica é investir em um look com camadas e sobreposições estilosas. Para isso, você pode começar apostando em peças simples, como, por exemplo, camisas, usando-as como terceira peça.

No caso de dias mais frios, você pode escolher por usar coletes, jaquetas ou ponches de tricô, que são peças estilosas e, ao mesmo tempo, fará com que você se sinta confortável, sem apertos e incomodações.

Escolha as cores

Hoje em dia, é muito comum vermos as pessoas montando looks monocromáticos, ou seja, looks de uma cor só. Apesar de ser uma ideia interessante, no caso do visual casual esportivo, a dica é que você escolha cores mais claras, que combinem entre si e que sejam harmoniosas.

As cores mais alegres também podem ser opções legais, no entanto, tome cuidado ao fazer a combinação das cores, afinal, você não quer sair de um look lindo e confortável, para um look confortável e brega.

Utilize peças estampadas

As peças estampadas também são grandes tendências dos looks casuais esportivos. No entanto, nesse caso, as estampas mais utilizadas são as clássicas, como, por exemplo, o xadrez ou o listrado.

Nessa situação, você pode escolher a sua peça principal estampada, ou pode escolher uma peça básica, com cores claras, e optar pela terceira peça estampada.

Utilize peças jeans

O jeans é um clássico que está presente em quase todos os guarda roupas femininos. Nesse caso, escolher uma peça jeans pode fazer com que seu look esportivo fique um tanto quanto mais casual.

Além disso, o jeans é um material que combina com diversos tecidos e cores, assim, você pode, por exemplo, colocar uma roupa em tons claros e utilizar uma jaqueta jeans, ou pode escolher o jeans como peça chave do seu look.

Use saias e vestidos

As saias e os vestidos também são peças chaves para compor um look casual esportivo. Nesse caso, vale destacar que existem diferentes modelos, desde modelos longos, até os curtos e midis, sendo esse último, o mais indicado para os looks casuais.

Além disso, são peças com caimento leve, super confortáveis e, ao mesmo tempo, charmosas, que podem ser combinadas com tênis e com diversos outros calçados, tanto abertos, quanto fechados.

Calça pantalona

Por último, mas não menos importante, a última dica que separamos de peças casuais esportivas são as calças pantalonas. São calças que existem em diferentes modelos, com opções de fendas laterais, por exemplo, e em diferentes cores.

Por fim, agora que você já sabe como montar um look casual esportivo, utilize as dicas mencionadas acima e arrase no seu visual.