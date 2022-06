Como personalizar camisetas femininas?

Um guarda-roupa completo é uma realidade para a grande maioria das pessoas, e quem não possui com toda certeza deseja ter.

Mas, na prática, não é bem assim que as coisas funcionam, mesmo quem possui o closet repleto das mais variadas peças utiliza apenas algumas opções as favoritas. Para ser bem sincero até mesmo as pessoas que não possuem grandes opções tendem a utilizar mais algumas peças que outras.

Mesmo as pessoas que não possuem tantas peças é possível dar uma grande revitalizada em seu guarda roupas com pouco ou quase nenhum investimento.

Vamos ser sinceros, às vezes há peças que são muito boas, mas não possuem a nossa característica, personalidade. Se você está buscando como melhorar suas opções gastando muito pouco e deixar todas as suas roupas com o seu estilo, veio ao lugar certo.

Neste artigo vamos te mostrar todos os melhores modos de personalizar suas peças mais básicas e antigas para que fiquem com a sua marca.

Como personalizar sua roupa com tinta 3D

Como já era de se imaginar para deixar a sua impressão nas suas camisetas femininas vai precisar somente das peças e de um cola 3D ou tinta de relevo, qualquer uma das duas opções servem muito bem, custam menos de R$ 10 e com apenas uma unidade você pode personalizar 3 ou 4 peças, vai depender somente da quantidade que vai utilizar por modificação.

Ao utilizar este método você vai ter infinitas personalizações o limite será a sua própria criatividade.

Você pode, por exemplo, começar com um efeito ao redor da gola e ir crescendo de modo que a medida que vai se afastando mais vai se tornando mais espaçados as bolinhas de cola. Este simples passo vai deixar sua peça com uma cara de mais moderna.

Ou então desenhar a partir da gola da camisa uma mandala, de modo que pareça fazer parte da roupa surgindo a partir do seu pescoço, dará um grande efeito de modernidade, e se você é uma pessoa que curte este estilo de artes, que remetam à natureza, com toda certeza vai se encaixar perfeitamente com seu estilo pessoal.

Você pode também utilizar o efeito para gerar textura em uma roupa que aparenta ser muito básica. Ao utilizar este artifício nas mangas você pode mudar completamente o modo como essa peça cai em seu corpo, passando a ser combinada com uma maior quantidade de roupas. Por exemplo, ao utilizar uma cola na cor rosa, você vai ter maiores pontos de ancoragem para combinar outras peças desta mesma cor.

Personalização com tachas

Um dos modos mais utilizados para mudar o visual de uma peça de roupas é este. As tachas são na realidade itens dos mais diversos materiais que possuem formatos geométricos, quadrados, retângulos, círculos e triângulos. Que possuem as mais diversas funcionalidades.

As tachinhas são muito baratas e podem ser encontradas em diversos lugares, basta apenas comprar uma boa cola de fixação, e voilá, você terá mais uma vez uma grande gama de opções, podendo brincar de combinações com os mais variados formatos.

Personalizando com tesouras

Ao personalizar o corte de sua roupa, você não precisa gastar nada, tendo em mente que quase toda casa possui uma tesoura. Basta apenas que você se concentre em moldá-la para que fique de um modo que te agrade.

As personalizações são infinitas, você pode remover as mangas, transformando em uma regata, diminuir a barra, transformando a sua camisa longa em um cropped. Pode também transformar uma camisa comum em costas nuas, mais uma vez o limite é a sua criatividade.

Personalize com Tie Dye

Uma estampa que sem a menor dúvida está muito na moda. O Tie Dye é uma técnica de tingimento que consiste em você fazer uma série de torções e amarrações na peça e a partir disso começar a tingir com tintas coloridas e vibrantes de modo que a coloração seja completamente não uniforme.

Muitas das vezes a roupa vai ficar com uma coloração de arco-íris em formato de redemoinho. É um excelente modo de mudar completamente a cor de uma camisa branca velha que possua, após a sua coloração com esta técnica, ninguém dirá que é uma roupa antiga.

Personalizando com lantejoulas

As pecinhas brilhantes são na realidade uma figurinha carimbada nas personalizações de roupas.

Poucas mudanças utilizando as lantejoulas e demais brilhantes é o suficiente para mudar completamente o visual de sua roupa, trazendo uma grande revitalização além de transformar uma peça já velha em algo completamente novo e diferente.

Você vai poder revestir a gola, o bolso da camisa ou até mesmo as mangas, essas simples atitudes são capazes de mudar completamente uma peça já defasada em algo novo. Ou então mudar completamente, personalizando a frente de sua camisa com desenhos feitos de lantejoulas como estrelas, corações ou letras, cabe a você decidir.