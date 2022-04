Como presentear seus colaboradores de forma criativa

Se você tem uma empresa ou é gerente de alguma, e sempre procura dar um agrado para os seus funcionários, saiba que isso é muito bom, além de motivar seus funcionários, você ajuda algum tipo de empresa que faz esse trabalho.

Nesse artigo vamos te ajudar a escolher algumas opções para mimar os seus colaboradores e ter funcionários trabalhando mais motivados.

Afinal quem não gosta de um mimo, e claro que seus funcionários vão se sentir especial em saber que a empresa se lembrou dele, principalmente em festas de fim de ano, ou alguma confraternização qualquer que seja de costume da empresa.

Se você quer sair da mesmice em seus presentinhos vamos de dar uma variedade de brindes que a sua empresa pode oferecer, e muitas delas custando muito pouco.

Sabemos que em alguns lugares ainda têm vantagens de ganhar um desconto no valor final por ser um pedido muito grande, por muitas vezes isso pode acontecer, assim o fornecedor também fideliza mais um cliente dando esse tipo de desconto.

Então fique conosco para você ver mais algumas ideias de como presentear os funcionários de sua empresa.

Por que a empresa deve presentear o funcionário?

Às vezes para empresa pode parecer um pequeno detalhe, algo que seja de praxe, ma para o colaborador isso é um gesto de carino e atenção com o mesmo e mostra que a empresa tem gratidão pelo funcionário.

Isso acaba sendo um grande diferencial, tornando uma empresa mais humanizada. Com isso os trabalhadores fazem sua obrigações muito mais felizes, consequentemente a empresa vai bem.

Tenha sempre em mente que se o funcionário estiver contente dentro da empresa, a empresa vai obter grandes resultados. Pois, os bons líderes devem sempre mostrar gratidão pelos seus funcionários.

Qual é o momento de presentear os funcionários?

São várias as oportunidades de presentear os funcionários, vai de cada empresa, ousar e dar mimos bem interessantes e criativos.

O presente pode ser dado como uma forma de agradecimento da empresa, uma relação entre empresa e funcionário, ou até mesmo em uma data especial.

Separamos algumas datas em que a empresa pode presentear o funcionário, veja:

Aniversariante do dia;

Nascimento de filhos ou casamento;

Natal e nas festas de final de ano;

Aniversário da empresa;

Boas-vindas ou despedidas de funcionários;

Reconhecimento pelo bom trabalho;

Aniversário por tempo na empresa;

Confraternização da empresa.

Entre outras datas que a empresa pode achar conveniente dar algum mimo, como, por exemplo, o dia da mulher, vale a pena presenteá-las.

Algumas ideias de presentes para dar aos funcionários

Para sua empresa mandar bem nos presentes, preparamos uma lista para você se inspirar e dar presentes super criativos. Confira abaixo algumas dessas ideias.

Vale-presentes

Esse é o grande favorito de boa parte dos funcionários, pois ele te da oportunidade de gastar em determinado lugar ou site, com o que o funcionário desejar quiser.

Veja algumas ideias para o vale-presente.

Netflix;

Amazon;

Google Play;

Submarino;

Americanas;

Steam;

Gympass;

Restaurantes

Pizzarias;

Entre outros sites ou estabelecimentos.

Gift cards, estão sempre na moda é uma ótima opção de vale-presente.

Kits personalizados ou cestas

Os kits também fazendo bastante sucesso, que pode ser, kit de churrasco, kit para fondue, vinhos e taças, kit para viagens, contendo almofadadas para o pescoço, identificador de malas, máscara para dormir, entre outras coisas.

Em relação às cestas, podem ser cestas de cafe da manhã, cestas de vinhos e queijos, cestas de aperitivos com cerveja, entre outras coisas, use a criatividade.

Brindes personalizados

Quem não gosta de receber um brinde personalizado, também é uma ótima pedida para agradar aos funcionários, pode ser personalizados com a logo da empresa e/ou o nome de cada funcionário.

Os brindes podem ser, calendários de mesa, chaveiros, agendas, garrafas de água, mochilas, canecas, nécessaires, etc.

Cursos ou treinamentos

Esse é um presente que o funcionário ganha, mas a empresa também tem muito a ganhar com isso.

Você pode oferecer cursos renomados para o mercado de trabalho atual e capacitar ainda mais seu funcionário.

Porém, você deve ter muito cuidado ao oferecer bolsas de cursos, você deve preferir dar essa oportunidade para os funcionários que mais se destacarem.

Pode ser cursos, ou até mesmo ajudando a pagar metade da faculdade em que ele está se especializando, pode ter certeza que ele ficará muito agradecido pela oportunidade.

Dia de folga

Com certeza esse presente está na lista dos favoritos também. A sua empresa pode oferecer esse dia de folga ao colaborador no dia do seu aniversário, por exemplo.

Pode ter certeza que é um presente muito criativo e que vai fazer toda a diferença e de certa forma é uma maneira da empresa também demonstrar gratidão.

Além de motivar o funcionário, tem um baixíssimo custo para a empresa. Porém, se você acha que deve ousar mais um pouco, você pode oferecer também uma vale-spa, para que o funcionário curta ainda mais feliz esse dia especial na vida dele.