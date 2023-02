Como saber se um relacionamento tem volta? 

Confira alguns sinais de que a relação tem volta

Todo relacionamento enfrenta dificuldades e tempos ruins eventualmente. Não existe um relacionamento que seja perfeito e não possua brigas, estar em contato tão íntimo com alguém geralmente causa certos conflitos.

As relações acabam por diversos motivos, às vezes os relacionamentos chegam ao fim por conta de um flagra que a esposa deu no marido com uma acompanhante atrás de uma sugar mommy, ou por falta de diálogo, de afeto e em alguns casos as brigas se tornam tão constantes que mesmo as pessoas se amando muito se torna insustentável permanecer naquele namoro/casamento.

Porém, em determinados casos, por mais que os relacionamentos tenham chegado ao fim, não quer dizer que o casal não possa recomeçar em outro momento e levarem um relacionamento saudável e feliz. Saiba quais são os sinais de que o relacionamento ainda tem volta e existe uma chance para vocês.

Primeiramente é totalmente relevante saber o motivo do término para saber se aquela relação tem volta ou não, visto que em alguns casos é melhor que cada um siga o seu caminho separado. Caso o término tenha acontecido por um motivo que vale a pena ser perdoado e dialogado preste atenção nesses sinais do seu parceiro(a).

Ele(a) te procura

Se ele(a) é uma pessoa que está sempre te procurando e querendo saber como você está por meio de conversas com parentes e amigos e aparenta estar interessado no que acontece com você mesmo após o termino essa pode ser uma forte indicativa que ainda tem sentimento e se tem sentimento ainda tem volta essa relação.

Se ele(a) apresenta mudanças

Após algumas conversas cordiais com ele você percebe que ele está diferente, que está tentando mudar e melhorar nos pontos que levaram ao término do relacionamento, como por exemplo controle do temperamento, confiança, comunicação. Caso você perceba que existe essa tentativa na melhora esse é um ótimo sinal de que o relacionamento pode voltar e melhor do que era antes.

Julia de Almeida