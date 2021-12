Como usar o rack na decoração? Dicas e ideias

Saiba como acertar na decoração usando o rack na sua casa!

Em uma sala, além do sofá, um dos móveis mais importantes para compor a decoração é o rack, você concorda? Mas você sabe como usar o rack na decoração?

Ele serve não só para apoiar a televisão e os objetos, mas também serve para trazer praticidade e beleza ao ambiente da sua sala.

Mas, muitas pessoas não sabem fazer boas combinações com os racks e qual a melhor maneira de usá-los para compor a decoração de todo o restante da casa. Com isso, hoje trouxemos algumas dicas valiosas para te ajudar. Confira a seguir:

Decoração da casa

Se você está buscando inspirações de decoração para casa, é importante lembrar que a disposição dos móveis precisa ser funcional.

Na sala não é diferente. Todos os móveis escolhidos precisam ser funcionais e práticos, além de combinar com a decoração da casa, claro.

O rack é um dos móveis que são indispensáveis para a sua sala, pois são perfeitos para acomodar sua televisão e outros objetos decorativos, como porta-retratos, quadros e vasos de plantas.

Além disso, caso você não tenha um painel na sala, pode usar apenas o rack como suporte de televisão ou video games.

Hoje separamos algumas dicas de como usar o rack na decoração da sua casa das mais variadas formas possíveis e como combinar outros objetos com ele. Confira abaixo.

Como usar o rack na decoração

Quando pensamos em usar o rack na decoração da sala, é importante lembrar que existem diversos modelos disponíveis no mercado.

Justamente por isso, você precisa escolher aquele modelo que mais combina com o restante da decoração da sua casa, para que o ambiente fique harmônico e bonito.

É necessário que o rack combine com os outros móveis também e não só com os itens de decoração que você possui na sala.

Você pode pesquisar pelos modelos que mais te agradam e também garantir os melhores preços com descontos ou modelos que estejam na promoção, tanto nas lojas físicas quanto nas lojas virtuais.

Existem alguns itens que podem te ajudar a decorar o seu rack e compor a decoração do ambiente da sala. Confira alguns deles na sequência.

Leia também: 6 principais revistas de arquitetura para profissionais da área

Usando porta-retratos

Para isso você pode escolher fotos de momentos especiais com a sua família ou com seus amigos e revelar para colocar em porta-retratos. Esses porta-retratos podem compor a decoração do rack na sua sala e deixar o ambiente mais familiar ainda.

Os porta-retratos podem ser neutros ou então coloridos, para deixar a sala mais divertida e moderna.

Usando itens minimalistas

O estilo de decoração minimalista acredita no “menos é mais”. Para isso você pode pesquisar por vasos e outros acessórios que sejam pequenos para compor a decoração do seu rack na sala.

Esses itens geralmente são de cores neutras, e você pode deixar que as plantas deem um toque de cor ao ambiente.

Usando livros

Esses tipos de objetos de decoração são ótimos para usar o rack na decoração. Eles são muito modernos e ficam lindos na sala.

Você pode escolher livros que sejam da mesma cartela de cor para não “poluir” o ambiente, podendo usar outros objetos mais coloridos também para decorar o rack, caso seja necessário.

Usando artesanatos

Outra maneira de usar o rack na decoração e compor a sua superfície é usando artesanatos. Você pode escolher um canto específico para que todos os artesanatos fiquem juntos, e dessa forma, a decoração fica mais moderna.

Veja mais: Qual o revestimento ideal para ter o banheiro perfeito?

Usando flores

Outra maneira de usar o rack na decoração e ainda fazer com que ele apoie objetos é apostar nas flores.

As flores deixam o ambiente lindo e muito aconchegante. Se você é amante de um tipo de flor específico, aposte em vasos pequenos e neutros para que essas flores ganhem destaque sobre o rack.

Usando itens sofisticados

Outra maneira de usar o rack na decoração é compondo-o com itens sofisticados. Você pode escolher colocar uma bandeja com vinhos no rack ou então algum outro tipo de item colecionável.

Usando velas

As velas são perfeitas para compor a decoração do ambiente e ainda deixam o rack mais bonito.

Você pode escolher velas aromáticas para deixar o ambiente mais aconchegante e cheiroso.

Outros itens que não podemos esquecer que ficam sobre o rack são os aparelhos eletrônicos como modem, videogames e aparelhos de TV. Com isso, escolha deixá-los em uma parte para não pesar o ambiente e deixar tudo combinando e funcional.

Além disso, você também pode contar com um painel para compor a decoração com o rack, e assim, a TV não precisa ficar no rack. Mas, caso vá comprar esses dois itens separados, se atente à combinação dos dois para deixar o ambiente harmônico.

Essas são algumas opções de como usar o rack na decoração. Você pode compor a decoração com os itens citados acima e deixar a sua sala incrível e moderna.