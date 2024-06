COMUNICADO DA 99 AO POVO DO RIO GRANDE DO SUL

À medida que as águas têm baixado, o número de viagens realizadas em corridas por aplicativo no Rio Grande Sul vem se reestabelecendo gradativamente. Para apoiar os motoristas parceiros e passageiros nessa retomada, a 99 oferece seu apoio para que a população gaúcha tenha mais facilidade de se locomover em segurança em regiões transitáveis. Com isso, a companhia anuncia uma campanha de taxa zero para os motoristas parceiros pelo período de um mês, com o objetivo de contribuir com sua recuperação financeira. No mesmo sentido, a empresa disponibiliza cupons de desconto por meio do Clube99,compacotes de até 35%, limitados a R$10,00.

Desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, a 99 se uniu às autoridades locais para mobilizar esforços em solidariedade às comunidades afetadas. A empresa continua provendo descontos em entregas de doações, em viagens para voluntários e corridas ao Hemocentro de Porto Alegre. Sobre a 99A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta milhões de pessoas a serviços de mobilidade.