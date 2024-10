Comunidade Europeia renova autorização de uso de Aviax 5% – semduramicina para frangos de corte com carência zero.

Reafirmando segurança para aves, consumidores e meio ambiente

A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA – European Food Safety Authority, na sigla em inglês) renovou a autorização para uso de Aviax 5% (semduramicina) para uso em frangos de corte com importantes atualizações:

. O período de carência passa a ser zero. A autorização anterior constava período de carência de 5 dias.

. Não houve a necessidade de estabelecimento de LMR (Limite Máximo de Resíduos) em carne de aves devido à alta segurança para o consumidor.

. O produto continua registrado nas doses de 20 a 25 ppm, o que reafirma sua eficácia anticoccidiana mesmo na dose menor aprovada.

“A decisão da Autoridade Europeia comprova tanto a eficácia de Aviax 5% quanto o seu elevado nível de segurança para as aves, os consumidores e o meio ambiente”, enfatiza Patrícia Rocha, gerente de Produtos e Serviços Técnicos – Aditivos Medicamentosos da Phibro Saúde Animal.

Christopher White, diretor de Assuntos Regulatórios e Public Affairs da Phibro, informa que os anticoccidianos são atualmente registrados na União Europeia (UE) como aditivos para alimentação animal (Regulamento [EC] 1.831/2003), também denominado “Brand Specific Approval – BSA”, ou aprovação específica da marca). “Este Regulamento foi implementado para regular o registro desta classe de aditivos, objetivando melhorar a segurança desses produtos para animais e consumidores. Portanto, tratam-se de altos padrões regulatórios, técnicos e de qualidade”.

Aviax 5% é aprovado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para uso no Brasil com as mesmas especificações que constam na renovação da autorização na União Europeia: para frangos de corte, dosagem de 20 a 25 ppm, sem período de carência.

“A renovação da autorização do uso de Aviax 5% na União Europeia reforça que o uso de semduramicina é seguro e regulamentado para os exportadores de carnes de frangos ao mercado europeu”, destaca Patrícia Rocha.

Sobre a Phibro Saúde Animal

A Phibro Saúde Animal é uma das mais importantes indústrias veterinárias e de nutrição animal do mundo. Constituída em 1946, nos Estados Unidos, está presente no Brasil há 25 anos, oferecendo produtos para suínos, aves, bovinos de corte e de leite, peixes e camarões, além de oferecer soluções para a produção de fontes energéticas renováveis. A empresa é uma das pioneiras no agronegócio a divulgar relatório completo de ações sobre responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês), dando transparência à sua atuação nesse campo em nível global. Acesse: https://www.phibrosaudeanimal.com/