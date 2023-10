Confira a entrevista com a Banda Forrónejo

A banda comemora dia 07/10/2023, cinco anos com algumas músicas autorais

Por Devair G. Oliveira

Para conhecer um pouco mais sobre a Banda Forrónejo, fomos no Distrito Pinheiro de Minas no sitio Sonho Meu em Martins Soares MG.

Confira: Leandro Gandes, Júlio Cesar no acordeom e Gilberto Silva

Jornal das Montanhas: Quais artistas inspiraram vocês, e o que acham da renovação da música sertaneja?

Gilberto: Eu cresci vendo meu pai ouvindo forró, Gino e Geno, Cesar Sampaio, Trio Parada Dura e outros, acredito que foi isso, estou há mais tempo na estrada que meu parceiro, participei de duas bandas, mas não deu muito certo, dia 7 de outubro vai completar 5 anos que estamos juntos e está dando certo. Já o Leandro comenta: é como meu amigo disse, essas referências sertanejas raízes marcaram bastante, mas a renovação da música sertaneja com introdução de outros instrumentos, outros ritmos mais a internet atraiu os jovens do interior para as universidades, abrindo espaço para outros artistas e foi aí que entramos, e não podemos esquecer nossas raízes e, afinal, ela ainda está viva entre nós, portanto, em nossos shows colocamos alguns modão, e olhando para seu amigo diz e aí negão, duvido que você nunca ouviu o Trio Parada Dura.

JM – Quais são as expectativas de vocês para o futuro?

Leandro: Estamos em um momento importante, com novos lançamentos, nos dias 1/10, 3/10, 5/10 e culminando no dia 7 com um mega show em comemoração de aniversário de 5 anos de nosso trabalho musical. Então, já está em andamento o nosso CD autoral que deverá sair até o final do ano, que é muito importante para a gente, acreditamos em nosso trabalho, e queremos alcançar outras regiões do Brasil.

JM – Em sua consideração final o que mais você gostaria dizer?

Gilberto – Queremos agradecer o Jornal das Montanhas e também a senhora Vanusa proprietária do sitio Sonho Meu, que deu essa oportunidade para a gente fazer essa reportagem, e também convidar as pessoas para conhecer este local muito agradável –

Contato da Banda:

Tel.: (33) 99949-4333

Instagram @bandaforronejooficial

Face: facebook. bandaforronejooficial

Youtube – bandaforronejooficial