Conheça o empresário Henrick Cunha da Smartfy Global que é considerado o maior especialista em tecnologia e automação do Brasil

Nos últimos 3 anos, através de sua metodologia de trabalho levou milhares de pessoas a alcançarem resultados expressivos, coordenando um time de experts e programadores que baseado em algoritmos de alta performance são capazes de gerar renda genuína automatizada. A SmartFy, sua empresa é considera a mais completa plataforma de ensino online e automação do mercado de tecnologia e agora rompeu as barreiras do território brasileiro e torna-se internacional abrindo sua sede global em Londres, no Reino Unido.Como é conhecida e sendo uns dos mais importantes distritos econômico do mundo, abriga o complexo financeiro de Canary Wharf, lar de diversas empresas tecnológicas. Além da sede global comercial na terra da Rainha, a holding também incorporou ao seu grupo a empresa Metafy que tem por objetivo o desenvolvimento de um pais dentro do metaverso, o World51. A chegada da empresa na Europa faz parte do processo de expansão internacional da holding que tem como missão levar o mercado de automaçào e suas variações para outros países como explica o CEO da empresa : “Londres é o decolar da nossa espaço-nave, nossa entrada em âmbito internacional. Já temos planos de expandir para outros países como Portugal e Espanha ainda em 2022. Fomos muito bem recepcionado na Europa, e desejamos apresentar ao mundo o mercado de automaçào de forma simples, ética, lucrativa e segura através do smartfy place”, disse.Antenada às novas tecnologias, a Smartfy Global traz a sua holding uma das suas mais novas e maiores aquisiçoes : Uma mineradora de criptomoeda localizada em Hernandarias no Paraguai, Que tem como objetivo gerar pool compartilhado com todos os usuários de seu token (FY) na comunidade com pagamentos de recompensas em multi level via blockchain. A Smartfy Global será pré lançada para o mundo na terça 12/04/2022. Com líderes de expansão no território Europeu, Ásia, África, América Latina e Brasil, já se tornará possível aquisição de seu token através do pré- cadastros. Os lideres representantes dos continentes já se anteciparam na construção de suas organizações para criar o maior movimento de mercado do network com lucros compartilhados já existido na década. Além de sua mineradora a comunidade terá acesso pool compartilhado sobre toda mineração, smart contract (stanking) e usabilidade imediata de seus tokens (FY) através do smartfy place (Sua loja de Serviços em tecnologia de automação e conhecimento)“Nós vivemos inseridos no mundo de automação, e a nossa expertise é criar tecnologias facilitadoras dentro de nosso universo e metaverso” A nossas companhia Metafy será a empresa por trás dessas soluções, juntando o conhecimento de mercado e a execução de serviços. Ao lado de grandes corporações internacionais. explicou Henrick & Gabrielle Cunha – Para os empresários, a internacionalização é fruto de muito trabalho, estudo e dedicação. Acesse já nosso site e tenha todas as informações sobre o PRÉ LANÇAMENTO GLOBAL: www.smartfyglobal.com