Conheça Raphael Bruno- O artista de Itatiaia-RJ

Raphael Bruno nasceu em Resende (RJ), no dia 30 de junho de 1983, mas desde recém-nascido reside no bairro mais nobre de Itatiaia (RJ).

O artista iniciou no teatro aos 10 anos no espetáculo “Jesus Nasceu”, quando caiu nos palcos arrancando gargalhadas. Dois anos depois, participou da peça infantil “Os animais na floresta”, dando vida a personagem ´Macaquinho´. Em 2000, interpretou o personagem ´Escrivão´ no filme “Traição Íntima”. No ano seguinte, integrou o grupo itatiaiense “Acquaryus”, no espetáculo “Inversões de papeis”, com a personagem “Garçonete”. Em 2003, participou do extinto “Programa chacrinha da Real FM” contando anedotas e não parou mais. Também no mesmo ano participou do Blitz do Ramiro e no Programa da Gardênia Pinheiro, ambos exibidos na Rádio Resende.

Além de atuar, Raphael Bruno redigiu mais de 100 obras literárias com vendas no Brasil e exterior. Redigiu mais de 200 canções, bem como diversas poesias. Foi finalista do Prêmio Olho Vivo nas categorias livro, poesias e conteúdo digital. Foi indicado nas categorias ator e poeta da mesma agremiação. Foi nomeado como letrista do Clube dos Compositores, com a letra ´Dois Corações´ entre as 100 canções finalistas.

Raphael atuou como repórter do Programa Falando Geral exibido na Rádio Tropical Solimões. Redigiu por quase 3 anos no Jornal Vitrine e quase 2 anos para o Jornal Jovem Sul News. Possui o Jornal Boletim. É colaborador do Portal da Cidade de Vassouras e do Conexão Capixaba.

O polifacético, comenta política na Rádio Capital 777 e possui o Jornal Besteirol neste mesmo meio de comunicação. Comentou esporte na Rádio Decolagem, na Rádio e TV Explosão da rede e na Rádio Frenética Web.

Idealizou os quadros ´A Hora da Alegria´ (Programa Bola Musical), ´A Hora do Riso´ (Programa O Show é Seu) e ´Minuto do Riso´ (Top Show), além de participar de vários programas de rádio e TV.

Desde de 2017, possui um canal no YouTube, que leva seu nome. És cronista e bonequeiro.

Raphael Bruno fala inglês e espanhol. Possui dois times: São Paulo e Fluminense.

