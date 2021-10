Conselheiros do CART tomam posse

A Prefeitura de Manhuaçu empossou na tarde desta quarta-feira (20) os conselheiros do CART, o Conselho Administrativo de Recursos Tributários. A posse ocorreu no auditório do Sicoob e contou com a presença dos representantes de todas as entidades de classe do município que compõem o Conselho.

O conselho visa simplificar os recursos quando há divergências entre o Fisco Municipal e o contribuinte no Processo Administrativo Tributário. A vantagem do CART é gerar segurança jurídica e cobranças mais justas, já que permite ao contribuinte questionar as decisões do Fisco Municipal. Por fim, ainda traz celeridade e economia, evitando a judicialização, que é um processo oneroso e lento.



Em seu discurso aos presentes, Ronaldo Garcia, presidente do Conselho e Procurador Geral do Município, destacou a importância da posse e instalação do CART. “Hoje é um dia histórico para Manhuaçu. Estamos aqui com todos vocês, que sabem como vai ser importante o trabalho desse conselho. A exemplo de outras cidades que já contam com o trabalho do Cart, vamos garantir que o contribuinte tenha suas cobranças justas”, ressaltou Ronaldo.

O conselho é composto por membros que representam a administração municipal, das Secretarias da Fazenda, Planejamento e Procuradoria Geral do Município, e também do Conselho Regional de Administração (CRA), Conselho Regional de Engenharia (CREA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e Conselho de Corretores de Imóveis (CRECI). A participação dos diversos membros garante decisões equilibradas e justas.



Membros Titulares:

1. Ronaldo Garcia Marques – Presidente Conselho

2. Magno Marçal Soares – Presidente da 1ª Câmara

3. Carlos Augusto Bonifácio Pires Filho – Presidente da 2ª Câmara

4. Paulo Victor de Souza Santos – Secretário

5. Jony Alves Evaristo – Representante do Conselho Regional de Administração – CRA

6. Mateus Zanirate de Miranda – Representante do Conselho Regional de Engenharia – CREA

7. Lucas Lima de Oliveira – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil

8. João Batista de Sales – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil

9. Nilo Alves Caldeira Neto – Representante do Conselho Regional de Contabilidade

10. Leonardo Silva Freitas – Representante do Conselho de Corretores de Imóveis

11. Marilza da Costa Rocha Ferreira – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda

12. Jocimar Franco Barreto – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda

13. Jonan Silva Berbert – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento

14. Ismael Luiz Neto – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento

15. Thiago Bifano Assad – Representante da Procuradoria Geral do Município

16. Fernando Caires Dourado – Representante da Procuradoria Geral do Município

MEMBROS SUPLENTES:

1. Bob Kennedy Gutemberg da Silva Barros – Representante do Conselho Regional de Administração – CRA

2. Marcelo Alvarenga Miranda – Representante Conselho Regional de Engenharia – CREA

3. José Alves de Aguiar – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil

4. Juceniel Silva Sampaio Junior – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil

5. Natanael Lopes de Paula – Representante do Conselho Regional de Contabilidade

6. Guilherme Coelho Heringer – Representante do Conselho de Corretores de Imóveis

7. Fernanda de Lurdes Rodrigues Gomes – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda

8. João Batista Alvarenga – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda

9. Magno Barbosa Ferreira – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento

10. Débora Anacleto Belonato – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento

11. Laila Soares de Lacerda – Representante da Procuradoria Geral do Município

12. Bruna Miranda de Sousa – Representante da Procuradoria Geral do Município

SECOM Prefeitura de Manhuaçu