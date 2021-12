Conselheiros tutelares da região participam de capacitação no Fórum Mineiro em Manhuaçu

Conselheiros tutelares da região participaram do Fórum Mineiro da categoria, nesta quinta-feira (16). A capacitação, que aconteceu no salão de eventos da Secretaria de Cultura e Turismo, reuniu participantes de Manhuaçu, Reduto, Luisburgo, Santana do Manhuaçu, Simonésia, Alto Caparaó, São João do Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares e Orizânia.

A capacitação foi realizada pelo Fórum Mineiro dos Conselheiros Tutelares, entidade de representação da categoria no Estado de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Manhuaçu.

A secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social de Manhuaçu, Eleni de Jesus, esteve presente ao evento, acompanhada da presidente do Conselho Tutelar de Manhuaçu, Maria Aparecida Alves, e da presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Manhuaçu, Ana Helena Pazeli.

O encontro faz parte do projeto ‘Capacitar’, que tem o objetivo de levar formação aos conselheiros tutelares do Estado de Minas Gerais com conteúdo voltado a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

O palestrante, Carlos Guilherme da Cruz, que é presidente e coordenador geral estadual do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Minas Gerais, abordou as atribuições dos conselheiros tutelares e sua importância para o sistema de garantia de direitos. Em seguida, os participantes tiveram momento dedicado ao debate e troca de experiência.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu