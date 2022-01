Conselheiros tutelares da região e integrantes da rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente participam de treinamento, nesta quarta-feira (5). O evento, que foi dividido em três dias, acontece no auditório do Sicoob Credilivre, no centro de Manhuaçu.

A imprensa de Manhuaçu e região é bem-vinda para fazer cobertura, caso julgue ser interessante!

O evento termina às 17 horas e retorna na quinta-feira (6), a partir das 8 horas.