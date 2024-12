Constipada(o)? Imploro aos brasileiros que lavem o intestino com isso.

Você Sabia Que Uma Pessoa Comum Pode Carregar De 2 A 7 Quilos De Fezes Presas No Intestino?

Essa massa de resíduos em decomposição não apenas causa dores de cabeça, fadiga, dores nas articulações e ganho de peso inexplicável, mas também contribui para a síndrome do intestino permeável.

Ainda mais alarmante é o aumento da incidência de doenças do cólon, que agora afeta mais de cem mil brasileiros.

“Quando você fica constipado por dias ou até semanas, essas fezes tóxicas não ficam apenas paradas, apodrecendo no intestino”, alerta a renomada nutricionista especialista em modulação intestinal Dra. Bianca Bonete. “Elas podem também vazar para a corrente sanguínea.”

A Dra. Bianca é nutricionista há 18 anos, especialista em modulação intestinal, foi consultora das revistas Women ‘s Health e Boa Forma. Como escritora, lançou o best-seller: “A Revolucionária Dieta do Caldo de Ossos”. Como especialista em emagrecimento e rejuvenescimento, já transformou a vida de mais de 5 mil pessoas.

Atualmente, ela está à frente das pesquisas sobre distúrbios de motilidade gastrointestinal e digestão lenta. Muitos médicos consideram a Dra. Bianca uma das maiores autoridades em motilidade intestinal.

“Se você nunca ouviu esse termo, motilidade intestinal é apenas uma maneira “bonita” de dizer ‘velocidade da digestão’ ou ‘velocidade de evacuação'” – explica a doutora Bianca.

Recentemente a Dra. Bianca lançou um vídeo demonstrando um ritual matinal de 7 segundos que pode ser feito em casa para eliminar esses resíduos tóxicos

“Você se sentirá leve como uma pluma após eliminar esses resíduos tóxicos de uma vez por todas”, afirma a doutora.

“Quando você está constipado, as toxinas começam a se acumular no intestino, e isso pode causar azia, gases, inchaço, ganho de peso inexplicável, ou até mesmo tirar o prazer de saborear seus alimentos favoritos” – explica a doutora.

Mais preocupante ainda, isso pode causar um supercrescimento bacteriano, síndrome do intestino irritável, ou até mesmo a síndrome do intestino permeável, onde o conteúdo intestinal acaba vazando para o restante do corpo.

Ela acrescenta: “Isso pode desencadear uma série de problemas misteriosos. Pode começar com mau hálito, odor corporal, olheiras, ou aquela gordura abdominal persistente, mas rapidamente evoluir para alergias alimentares, constipação severa, ou até mesmo condições mais graves, como falência de órgãos ou doenças do cólon. E tudo isso começa com a digestão ficando mais lenta e congestionada.”

A Dra. Bianca ressalta a gravidade da situação, afirmando: “Toda doença começa no intestino porque existem 80.000 vasos sanguíneos ao redor dele. Então, o que quer que aconteça ali é transportado para quase todos os outros principais sistemas do corpo – confusão mental, fadiga, dores nas articulações, cansaço, mau hálito, desejos por doces e outras comidas processadas, ganho de peso inexplicável, gordura corporal que você simplesmente não consegue eliminar.”

O impacto não se limita aos órgãos internos. “Você também pode sofrer com irritações na pele porque, além dos intestinos, a pele é a outra via de eliminação do corpo”, observa a Dra. Bianca. “Isso pode resultar em psoríase, eczema, urticária, rosácea e outras erupções cutâneas dolorosas e com coceira também.”

Para quem se sente preso, inchado e constipado, o vídeo da Dra. Bianca apresenta uma solução eficaz. “É como um lava-jato de alta pressão para o seu interior”, ela explica. “Isso vai fazer seu sistema voltar a funcionar, desobstruindo seus intestinos, e você se sentirá de 4 a 7 kg mais leve quase que instantaneamente.”

Clique aqui para ver o passo a passo do ritual matinal de 7 segundos da Dra. Bianca agora, enquanto ainda está disponível.

Sobre a Dra. Bianca

