Contagem de vítimas do regime de Castro: quase 11.000 até novembro de 2016

O projeto

Cuba Archive

(

www.cubaarchive.org

) já começou o trabalho pesado ao tentar documentar a perda de vidas atribuível ao fanatismo revolucionário. O projeto, sediado em Chatham, NJ, abrange o período de maio de 1952 — quando o governo constitucional caiu nas mãos do general Fulgencio Batista — até o presente. Até agora, verificou os nomes de

9.240

10.723

vítimas do regime de Castro e as circunstâncias de suas mortes [até 2016]. Os pesquisadores do arquivo insistem meticulosamente em confirmar histórias de assassinatos oficiais de duas fontes independentes.