Convenção dos partidos PSD, Federação PSDB/Cidadania e Republicanos – Durandé

Renato Paiva para prefeito e José Carlos vice prefeito de Durandé.

Os partidos Federação PSDB/Cidadania e Republicanos decidiram em convenção realizada no dia 21/07/2024 na Escola Municipal Cidiel Câmara com inicio às 9:30h, onde foi aprovados a chapa de coligação majoritária do candidato a prefeito o Sr. Renato Paiva com o número 55, e como Vice-Prefeito – José Carlos Nunes De Oliveira para as eleições municipais de 2024 a serem realizadas no dia 06 de outubro de 2024.

Cargos das eleições proporcionais (Vereador), bem como indicação de número para disputa e nome de urna;

Luciana Borges, n.45.271

2) Luzia Irmã Do Dão, n. 45.015

3) Josiane n. 45.455;

4)Thomas Castro, n. 45.555;

5) André Newton, n. 45.123;

6) Lucas Emerick, n. 45.500;

7) Espirro, n. 45.000;

8) Zezim Catrinck, n. 45.945.

Unanimidade, aprovou os 8 (oito) candidatos a vereador sendo (03 gêneros feminino) e (05 gêneros masculino), conforme deliberado. Foi aprovado ainda a proposta de coligação partidária para as eleições majoritárias de 2024 com a denominação de “Unidos Por Durandé”, composta dos seguintes partidos: Federação PSDB/Cidadania, PSD e Republicanos,

1) – THOMAS CASTRO SILVA n.45.555

2)- ANDRÉ NEWTON n. 45123

3)- LUCAS EMERICK 45500

4) – JOSÉ GERALDO ESPIRRO n. 45.000



1) Simone Professora, n. 55.123;

2) Edna, n. 55.523;

3) Graça Do Aristides, n. 55.745;

4) Geraldo Mata, n. 55.645;

5) Renatinho Schuenck, n. 55.234;

6) Luciano Bolinha, n. 55.640;

7) Junior Breder, n. 55.610;