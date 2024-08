Convenções partidárias acontecem até dia 5 de agosto

Por Devair G. Oliveira

Partidos políticos movimentará o final de semana com suas convenções para escolhas dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador.

As eleições municipais de 2024 estão marcadas para 6 de outubro, e até dia 5 de agosto as negociações por alianças serão definidas.

Em Manhuaçu, quase todos os partidos marcaram suas convenções para este final de semana, até segunda-feira (5) de agosto os eleitores saberão como foram formadas as chapas, já que os partidos deixam as vagas de vice-prefeito para o dia da convenção na esperança de fazerem composições.

Dia 5 de agosto, segunda-feira é o último dia para realizar as convenções.

Em Manhuaçu são seis nomes para a disputa do cargo de Prefeito Municipal: Dr. Alex Barbosa (PT) Aloísio Campos (PSD), Cici Magalhães (MDB) Eleonora Maira, (Solidariedade) Maria Imaculada (União Brasil), Vinícius de Resende (Mobiliza).

As convenções dos partidos MDB, Podemos, PRTB, PSDB/Cidadania, Republicanos e Agir acontecem no sábado, 03/08, a partir de 9 horas, na Câmara Municipal.

Também no sábado, no espaço do CEM, acontecem às convenções do PSB e do Solidariedade.

Já no domingo, 04/08, de 8 as 12 horas, acontecem as convenções do União Brasil, Avante, Progressistas, PL, PDT e PRD. O encontro será na Câmara Municipal.

Na segunda-feira, fechando a série de convenções, será a vez do PSD realizar sua convenção municipal. O local também é a Câmara de Vereadores durante a manhã, de 8 as 11 horas.

O Partido Novo também marcou para segunda, dia 05/08, no salão de eventos do Hotel Itália.

No mesmo dia, durante a noite, na sede do Poder Legislativo, está marcada a convenção do partido Mobilização Nacional (Mobiliza).

As convenções são organizadas por meio dos partidos políticos para definir candidaturas majoritárias e proporcionais, além de decidir a realização ou não de coligações.

A partir da convenção, os partidos poderão registrar as candidaturas das chapas para prefeito, vice e para vereadores.

A campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto.