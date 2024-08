Coocafé celebra sucesso da Feira de Negócios e divulga data da edição 2025

Por Comunicação Coocafé

O mês de agosto começou com tudo na Coocafé, a Cooperativa dos Cafeicultores da Região de

Lajinha. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto cerca de 10.000 pessoas passaram pela área do Armazém

Areado, na 13ª edição da Feira de Negócios: a vitrine do agro nas Matas de Minas e Montanhas

do Espírito Santo. Mais de 50 expositores, grandes marcas do agronegócio nacional,

apresentaram soluções e novidades tecnológicas para cafeicultores e pecuaristas. Além de

adquirir insumos agrícolas, muitos produtores participaram de workshops e seminários. O evento

foi, também, lugar de conexões profissionais e de passeio com a família. Na área da feira, teve

praça de alimentação com 2 restaurantes, food truck com hamburguer artesanal, sorveteria,

carnes assadas, espaço kids, e também, ponto de vacinação e a exposição comemorativa sobre

os 45 anos da Coocafé destacando uma ‘linha do tempo’ com fotos de momentos marcantes na

história da cooperativa.

Em relação aos negócios feitos com os cooperados, a cooperativa celebra resultados que

superaram os do ano passado. “Com a grande adesão de produtores, acompanhados de

familiares e amigos, concluímos a feira com sucesso. Além de muitos negócios, nossa feira

trouxe a oportunidade de fortalecer relacionamentos e de se conectar com novas tecnologias do

mercado agro, destacou Fernando Cerqueira, Diretor-Presidente da Coocafé.

Produtores rurais foram atendidos, presencialmente, por equipes das 16 unidades comerciais

em Minas Gerais e no Espírito Santo. Houve, também, negócios fechados por telefone. A

cooperativa sorteou 3 motos 0Km e todos os produtores que fizeram compras durante a feira

puderam participar dos sorteios. Inclusive, uma quarta moto 0Km vai ser sorteada na Coocafest

2024 para produtores que fizeram negócios diretamente com o Sicoob Credicaf e Sicoob Sul

Serrano. A Coocafest vai ser no dia 9 de agosto, também na área do Armazém Areado, em

Lajinha, com show do cantor sertanejo Leonardo e mais 4 atrações regionais.

Dando destaque ao compromisso com o avanço da sustentabilidade, a feira de negócios foi

‘Carbono Neutro’. A pegada de carbono referente a realização do evento, da montagem da

estrutura até a movimentação de visitantes, foi calculada por uma empresa especializada e vai

ser compensada. A compensação será em um projeto ambiental, na área da Amazônia Legal,

que atua na preservação de florestas e combate ao desmatamento. Além disso, resíduos

gerados durante os 3 dias de feira foram encaminhados para uma cooperativa de reciclagem de

Manhumirim. Um outro atrativo da programação, foi a 2ª edição do concurso ‘Top Café Coocafé’

que escolheu por voto popular, os melhores cafés entre os produtores cooperados que fizeram

inscrições. Os visitantes experimentaram cafés, sem saber quem havia produzido, e votaram nos

que mais gostaram para eleger os 3 melhores. O 1º lugar ficou com o produtor Jonas Dark da

Silva Silvestre, o 2º foi Ronaldo Pansini, e o 3º lugar ficou com Marco Antônio de Oliveira Chaves.

Com o slogan ‘Conectando produtores e transformando uma região desde 1979’, a feira de

negócios, superou expectativas dos dirigentes da Coocafé, e a data da próxima edição, em 2025,

já foi divulgada: 31 de julho, 1 e 2 de agosto.