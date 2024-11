Coocafé participa como expositora na Semana Internacional do Café

Por Comunicação Coocafé

A SIC, Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, é um dos maiores eventos mundiais

na cadeia produtiva do café. Entre os dias 20 e 22 de novembro, profissionais e apaixonados por

café, de várias partes do Brasil e exterior, estiveram na área de eventos do Expominas. Com o

objetivo de favorecer o acesso a mercados, conhecimento e negócios, a SIC 2024 teve como

tema central: “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do

café”. Pela primeira vez, a Coocafé participou como expositora. Uma oportunidade de somar

conexões, divulgar o trabalho da cooperativa e reforçar o compromisso com o avanço de um

ciclo sustentável de produção nas regiões das Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo.

No estande ‘C48’, centenas de visitantes puderam conhecer mais sobre o trabalho da

cooperativa, que conta com quase 11.000 cooperados, e as vantagens do cooperativismo para

os produtores de café, especialmente, para os que trabalham na agricultura familiar. “O

cooperativismo tem se tornado a alternativa mais viável para que economicamente o produtor

possa vencer os seus desafios. Em conjunto, podemos trazemos soluções adequadas as

necessidades dos produtores. O produtor, sozinho, tem mais dificuldades, e ao se juntar com um

grande volume de cooperados, ele soma forças e tem maior acesso ao conhecimento sobre

novas tecnologias”, destacou Fernando Cerqueira, Diretor-Presidente da Coocafé.

Quem visitou o estande da cooperativa também ganhou brindes e acompanhou sessões de

cupping, aprendendo mais sobre sabor, aroma e qualidade de cafés. O café especial levado para

a SIC tinha notas de caramelo, melaço, chocolate e maracujá. Luciano Fonseca,

Superintendente Administrativo-Financeiro da cooperativa, acredita que a experiência de ter um

estande próprio no evento trouxe a oportunidade de ampliar negócios. “Com muita satisfação

tivemos uma boa receptividade do nome Coocafé por muita gente do mercado interno e do

mercado externo. São boas expectativas de negócios ainda para essa safra e para a safra que

vem. Eu creio que plantamos uma semente muita positiva para que nossos produtores colham

isso com a gente, revertendo em bons negócios”, concluiu Fonseca.