Corpo de Bombeiros já realizou mais de 2,4 mil treinamentos de segurança nas escolas de Minas Gerais

Há capacitações para estudantes, professores e funcionários, com técnicas que vão de primeiros socorros a como sair de um local de incêndio



Proporcionar um ambiente seguro na Educação é uma das metas do Governo de Minas e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que tem intensificado as ações de gestão do risco nas escolas do estado.



Os militares têm ensinado a alunos de diferentes faixas etárias como prevenir acidentes, e capacitado professores e colaboradores da rede escolar a adotarem um comportamento de autoproteção, além de oferecer instruções de primeiros socorros.



Nesse sentido, entre 2022 e 2023, já foram realizadas 2.492 capacitações em escolas em todo o estado de Minas Gerais. A ação mais recente foi aconteceu nessa terça-feira (14/11), na cidade histórica de Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais, por meio do projeto Bombeiros nas Escolas.



As crianças aprendem o que fazer em caso de acidentes domésticos, incêndios, afogamentos, a forma correta e segura de circular nas vias públicas, onde soltar pipas, como andar de bicicleta em segurança e também o respeito à natureza.



Em Ouro Preto, o treinamento foi promovido por militares da 2ª Companhia do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, envolvendo 35 crianças com idades entre 9 e 10 anos, e dois professores.



Os alunos aprenderam como adotar um comportamento seguro em caso de incêndio, como sair sem inalar fumaça e como deixar o prédio em qualquer situação de emergência. Além disso, as crianças receberam instruções sobre como e quando acionar o número 193, além de orientações de primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos.



“Aprendi a sair de um incêndio de forma segura e como ligar para os Bombeiros de forma calma e sem desespero. Quando chegar em casa, vou passar essa lição para minha mãe, meu pai e meus três irmãos, contou a estudante Iasmim das Candeias, do 4º ano B.



“Eles aprenderam como agir em situação de incêndio e como se cuidar em caso de acidentes. Foi uma manhã muito rica, que trouxe muito conhecimento para os alunos e a gente espera que eles levem para a vida no dia a dia, prevenindo acidentes e outras situações de risco”, comentou a professora Ângela.



A presença dos bombeiros nas instituições de ensino em Ouro Preto, por meio do projeto Bombeiros nas Escolas, se tornou referência no estado, mudando a perspectiva da sala de aula e ampliando os horizontes dos alunos para compreender seu papel enquanto agentes de transformação social.



O que eles aprendem na sala de aula é repassado às famílias em casa, o que ajuda a disseminar a cultura de prevenção na comunidade.



Salvar Kids



A corporação também tem outra iniciativa voltada para a segurança das crianças. O Projeto Salvar Kids, idealizado pela Fundação Salvar, do CBMMG, tem como objetivo qualificar os funcionários das escolas a prestarem Suporte Básico de Vida (SBV) nas comunidades, ensinando professores e colaboradores a agirem em casos de acidentes envolvendo recém-nascidos, lactentes (bebês em amamentação) e crianças, seja preventivamente ou realizando um primeiro atendimento até a chegada do socorro qualificado.



O curso trabalha temas como desobstrução de vias aéreas, primeira resposta em parada cardiorrespiratória, tratamento de queimaduras, intoxicações, fraturas, entre outros.



A fase inicial do projeto, realizada em junho, capacitou 540 pessoas, sendo 480 integrantes de oito unidades do Colégio Tiradentes localizadas em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e 60 integrantes da Escola Estadual Francisco Sales – Instituto de Deficiência da Fala e Audição, que fica no Barro Preto, em Belo Horizonte.



Nesta segunda fase, a ideia é ampliar o projeto de prevenção para escolas públicas e privadas em todo o estado, começando nesta sexta-feira (17/11), na cidade de Sabará, na região metropolitana da capital. O curso será no Centro de Educação Integrada (CEI), do bairro Alvorada.



