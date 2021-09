Cresol lança assistente virtual

Conheça a Sol, a nova assistente virtual da Cresol, que poderá atender os mais 660 mil cooperados do Sistema

Com o período da pandemia o movimento no uso das plataformas digitais teve um grande aumento e para suprir as necessidades de atendimento de seus clientes, as empresas e as instituições financeiras fortaleceram ainda mais seus canais digitais.

A Cresol tem buscado novas ferramentas tecnológicas para encurtar o processo de digitalização e aplicar melhorias. Entre tantas novidades, lança, agora, a sua mais nova assistente virtual, a Sol.

O crescimento do uso dos canais digitais da Cresol, em torno de 60% no último ano, fez com que a Sol nascesse com o objetivo de proporcionar maior agilidade no atendimento digital da Cresol. A partir do próximo ano, a assistente virtual terá muitas funcionalidades, respondendo as principais dúvidas dos cooperados sobre todas as soluções financeiras da instituição.

Para esse canal de atendimento virtual a Cresol buscou humanizar a representação da Sol que ganhou um rosto que se identifica com a cooperativa por meio de uma figura feminina simpática, de cabelo ruivo, que se encaixa à paleta de cores da Cresol, onde predomina a cor laranja.

“Estamos em constante movimento, andando junto com as demandas do mercado e buscando sempre avançar no que diz respeito a inovação, e a assistente virtual vem para agilizar ainda mais nosso atendimento ao cooperado, identificando suas necessidades e dando um retorno com uma linguagem natural para que o cooperado tenha uma experiência positiva”, destacou Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação.

A Sol já tem um espaço no site oficial da Cresol Confederação – cresol.coop.br/sol – e um canal de atendimento via WhatsApp que permite consultar informações de quem já é cooperado e também abrir uma conta na Cresol. Esse procedimento garante a segurança contra fraudes e atesta a autenticidade das informações fornecidas, tudo de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Sobre a Cresol

Com mais de 26 anos de história, a Cresol é hoje um sistema que se destaca entre as principais cooperativas de crédito do Brasil. Possui mais de 650 agências, 660 mil cooperados e 5 mil colaboradores em 17 estados do Brasil. A solidez e a confiança da instituição também são expressas em outros números, como em mais de R$ 15 bilhões em ativos e uma carteira de crédito de mais de R$ 11 bilhões.