Criminosos são presos após tentativa de roubo a casa lotérica em Juiz de Fora

Três criminosos foram presos no início da tarde desta quinta-feira, 12, após uma tentativa de roubo a uma casa lotérica no Bairro Santa Cruz, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, três homens armados com arma de fogo entraram na casa lotérica e anunciaram o roubo. Após roubarem uma quantia em dinheiro do caixa da lotérica, ainda tentaram roubar o cofre do estabelecimento, mas sem sucesso.

Câmera de segurança de um estabelecimento registrou o momento da prisão de um dos autores do roubo.

Após o roubo, os criminosos tentaram fugir do local, quando se depararam com uma viatura da PM, em seguida, efetuaram disparos contra os militares, que revidaram. Dois dos criminosos foram presos. A Polícia Militar trabalha para rastreamento do terceiro criminoso.

Não houve relatos de vítimas atingidas por disparos. Foi recuperada, uma quantia em dinheiro de R$ 5.100,00 reais.