Criptomoedas do Metaverso: veja as 5 melhores para investir

As moedas do metaverso são itens essenciais para o funcionamento desse mundo virtual. Conheça as 5 melhores opções e saiba como investir no metaverso.

Metaverso é um dos principais assuntos recentes envolvendo tecnologia e o universo de criptoativos. Com isso, o interesse por moedas do metaverso como alternativa de investimento também aumentou.

Depois que o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, mudou o nome da empresa para “Meta” e foram mencionados pesquisas e investimentos no Metaverso, universo de realidade aumentada e virtual, essa palavra foi a mais pesquisada no último ano.

Sua popularidade deu um salto, assim como os valores de investimento dentro desse ambiente.

Dentro do metaverso, é possível negociar terrenos, itens, interagir e usar a criatividade. E entre todas essas possibilidades, o fator que mais tem chamado a atenção dos investidores é que as moedas que têm valor lá dentro também têm valor aqui fora, no “mundo real”.

Mas afinal, quais são as moedas usadas nesse universo? Será que vale a pena investir em moedas do metaverso? Vamos responder essas e outras questões no artigo a seguir:

Quais são moedas do metaverso?

O que significa metaverso?

As 5 melhores moedas do metaverso

Vale a pena comprar terreno no metaverso?

Quais são as moedas do metaverso?

As moedas do metaverso são criptomoedas criadas para circular dentro desse universo virtual, servindo para negociações de itens online e para desbloqueio de funções exclusivas nos jogos e redes sociais do metaverso.

Algumas dessas moedas atribuem poder de governança a quem as possui, o que significa que a pessoa que as detém possui influência sobre as decisões de desenvolvimento do projeto do metaverso ao qual está relacionado, votando em mudanças e atualizações.

Como são criptoativos, essas moedas, também chamadas de “tokens”, podem ser negociadas entre os usuários e convertidas em lucros para moedas estatais. Para essas operações, é necessário possuir uma carteira virtual compatível com o sistema.

Portanto, criptomoedas são um elemento essencial para quem quer entrar no Metaverso e interagir nesse ambiente.

As principais moedas do Metaveros que vamos analisar neste artigo são:

Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) The Sandbox (SAND) My Neighbor Alice (ALIVE) Illuvium (ILV)

No vídeo a seguir, você encontra mais detalhes sobre as principais moedas do metaverso para quem quer explorar esse mundo virtual:

Mas antes de analisar as principais moedas do metaverso, se você ainda não entende bem esse conceito, nós te explicamos a seguir:

O que significa Metaverso?

O Metaverso é uma tecnologia vislumbrada há muitos anos: o termo “metaverso” já foi usado antes, nos anos 90, assim como a ideia de realidade virtual e aumentada também já havia surgido.

O conceito do metaverso consiste na possibilidade de reproduzir a vida física no ambiente virtual, de maneira muito similar à qual se vive fora das redes sociais.

Isso significa levar para “dentro” da Internet o ato de ir a shows, encontrar com pessoas, comprar roupas, acessórios e até casas.

Tudo isso em 3D, com o auxílio do já conhecido óculos de realidade virtual, dos sensores e fones de ouvido, além da possibilidade do uso dos smartphones através das câmeras, por exemplo, para auxiliar na experiência do usuário.

Já existiram e ainda existem ideias similares ao metaverso. Como exemplo, tem-se jogos como The Sims, em que o jogador monta a vida que quiser e escolhe o que faz, ou Minecraft, onde o usuário monta sua casa ou sua vila e existem recursos variados à sua disposição.

O que se inaugura dentro do metaverso são as moedas que têm valor tanto dentro do universo 3D Meta, quanto fora dele, além do ideal de conectar vários mundos virtuais. Esse entrelace entre os dois mundos que é o diferencial.

Então, o metaverso consiste na possibilidade de viver uma segunda vida, com o objetivo de que ela seja quase tão real quanto a física, contendo aspectos que influenciam a vida no plano físico e real.

Mark Zuckerberg, criador do Facebook, mudou o nome da empresa para Meta com os novos objetivos da rede focados no metaverso, como aprendizados imersivos, interações entre pessoas distantes. O que já está em desenvolvimento mais adiantado é o entretenimento, como a experiência de ver filmes, shows e esportes.

As moedas do metaverso, como mencionado anteriormente, podem ser negociadas no setor de criptomoedas e podem ser trocadas por moedas estatais. Elas rodam dentro deste sistema através da negociação de itens, incluindo os NTFs.

As 5 melhores moedas do metaverso para investir em 2023

Já existem sistemas de criptomoedas que fazem parte do metaverso e apostam no potencial de expansão desse ecossistema. Listamos as principais criptomoedas que fazem parte do sistema do metaverso abaixo:

1. Decentraland (MANA)

O universo Decentraland permite a socialização e passeio dos usuários, além da construção de moradias, prédios e compras de terrenos. Outro ponto interessante é que o jogador pode trabalhar dentro desse mundo.

Vale ressaltar que esse sistema possui, na verdade, duas moedas, mas com funções diferentes.

A moeda MANA possui a função de token de governança, ou seja, é esse o ativo que possibilita a influência em decisões futuras no desenvolvimento do sistema, como mencionado acima.

Além da MANA, existe o LAND. Esse é o NFT que comprova a posse dos itens negociados dentro do metaverso. Ambos são criptoativos registrados no sistema de Blockchain da rede Ethereum.

No vídeo a seguir, você entende tudo sobre o que é Decentraland e como sua moeda do metaverso MANA funciona:

No primeiro semestre de 2022, o token MANA enfrentou um longo período de correção.

No entanto, o token atuou em um canal de lateralização entre os US$0,78 (R$4,00) e US$1 (R$5,15) desde o início de junho, sinalizando que o criptoativo perdeu força de queda, visto que MANA registrou uma alta de 44,19% em relação ao preço mais baixo do token, atingido em maio deste ano.

Existe a possibilidade do criptoativo iniciar um movimento de alta nos próximos meses de 2022, principalmente acompanhando um possível crescimento do Bitcoin e do mercado cripto no médio praz

2. Enjin Coin (ENJ)

O Enjin Coin é um sistema focado no desenvolvimento de jogos, e tem uma proposta diferente das demais moedas e dos sistemas dentro do metaverso.

O plataforma Enjin permite que os usuários, desenvolvedores e marcas criem seus próprios NFTs.

Além disso, a criação de itens dentro de jogos também é possível e, para isso, a moeda ENJ é utilizada. Além disso, a moeda Enjin também é usada para as negociações nesse mundo virtual.

A moeda valorizou 150% entre outubro e dezembro de 2021, é negociada por cerca de 56 corretoras e foi escolhida pela Microsoft como “criptoativo do metaverso, parceira para desenvolvimento”.

No início de 2023, ENJ está sendo negociada por cerca de US$0,29 (R$1,53).

3. The Sandbox (SAND)

No universo de The Sandbox, é possível comprar e negociar itens e terrenos, interagir com outros jogadores e criar espaços virtuais.

Para ter ideia do alcance desse projeto, a Adidas e o empresário Elon Musk já adquiriram terrenos dentro de Sandbox, o que reforça a ideia de que pessoas ou empresas famosas valorizam os terrenos.

A moeda de Sandbox se chama SAND e está sendo negociada por cerca de (US$0,50) R$2,68 nas primeiras semanas de 2023.

4. My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice é um jogo multiplayer semelhante ao popular Animal Crossing e ao FarmVille. Nele, os jogadores criam e desenvolvem fazendas virtuais, realizando atividades como plantio, colheita e negociação de itens entre jogadores. Os ativos adquiridos no jogo são NFTs e podem ser negociados para gerar lucros reais.

A moeda desse jogo é a ALICE, um criptoativo executado na rede Ethereum, usado para: comprar itens, desbloquear ações dentro do jogo, participar da governança, usar produtos DeFi e obter recompensas inclusive por meio de staking, uma forma de obter renda passiva.

Mesmo antes do game ser oficialmente lançado, a moeda já vale cerca de US$1,25 (R$6,44).

5. Illuvium (ILV)

Illuvium é um jogo de batalha e RPG que inclui conceitos de DeFi e Metaverso. Os jogadores podem explorar esse ambiente 3D, adquirir ativos, construir propriedades e completar desafios, como a busca por Illuvials, os alienígenas desse mundo fantástico.

Para muitos especialistas e para a comunidade gamer, o Illuvium é considerado um game que levará o mercado dos jogos em Blockchain a um próximo nível, evoluindo a possibilidade de criação de equipes e interação com o mundo 3D. No nosso Blog, criamos um tutorial de como jogar Illuvium.

Os usuários são recompensados com NFTs e seu token ILV serve para governança e moeda de troca dentro do universo Illuvium. No início de 2023, o ativo valia cerca de US$47 (R$243).

Vale a pena comprar terrenos no metaverso?

Agora que apresentamos sobre as moedas do metaverso, vamos responder uma pergunta feita por muitas pessoas: quais as vantagens de comprar um terreno no metaverso? E como investir no metaverso por meio dessas propriedades?

O metaverso é composto por outras plataformas que possuem um ecossistema e proporcionam ao usuário diferentes experiências.

As mais populares são Decentraland e The Sandbox, mencionadas acima; ambas já possuem os chamados “terrenos do metaverso”, essa é a parte que se acredita ser lucrativa a longo prazo, além das negociações em criptomoedas entre usuários que são instantâneas.

Esse conceito de economia digital, que pode ser vantajoso a longo prazo, acontece porque os terrenos comprados dentro desses metaversos têm valor financeiro no mundo real também, uma vez que são negociados com criptomoedas. Então, já existe um mercado imobiliário dentro da plataforma.

As posses que são negociadas nos dois mundos são registradas, os chamados NFTs, porque são itens insubstituíveis e únicos, como escrituras de verdade, por exemplo. Com a diferença de que o contrato foi realizado pela tecnologia dos smart contracts, onde não é necessário nenhum terceiro intermediando, pois esses contratos são auto executáveis e não permitem violações, tornando o contrato justo para ambas as partes.

Para se ter uma ideia da alta valorização que esse universo atingiu, os preços mais baixos nos metaversos mais populares em dezembro de 2021 estavam em cerca de US$13 mil.

Fatores que influenciam o valor do mercado são a popularidade do sistema, os usuários – que, quando são famosos morando na redondeza, deixam os terrenos mais caros –, escassez e tamanho.

Seguindo essa lógica, assim como aconteceu com o NFT, criptomoedas e jogos play-to-earn, à medida que cresce a popularidade, para entrar com o investimento inicial é necessário um valor mais alto, assim como os lucros tendem a crescer também.

O mercado financeiro virtual tem crescido exponencialmente, e as moedas do metaverso servem para exemplificar.