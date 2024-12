CRISE FISCAL NOS MUNICÍPIOS

CNM publica pesquisa sobre situação fiscal e dificuldades com o pagamento do 13º salário

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou a tradicional pesquisa anual sobre o pagamento do 13º salário para o funcionalismo público municipal. Em Minas Gerais, conforme os dados apontam, 28% das prefeituras estão endividadas e 96% dos municípios mineiros vão usar o 1% extra do FPM para pagar os colaboradores das prefeituras.

Confira aqui o posicionamento do presidente da AMM, 1º vice-presidente da CNM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius:

“É com grande preocupação que observamos, mais uma vez, a dependência dos municípios, principalmente os de pequeno porte, dos repasses constitucionais para conseguirem cumprir com suas obrigações, como o pagamento do 13º salário aos servidores, já que não possuem outra fonte de receita suficiente para cobrir os custos operacionais. A questão do 13º salário é apenas um exemplo de um problema maior, que é a fragilidade fiscal das prefeituras, e que precisa de uma solução urgente para garantir o bom funcionamento dos serviços públicos e a saúde financeira dos municípios. E é justamente por isso que a AMM, juntamente com a CNM, busca uma solução definitiva para garantir que os municípios possam fechar as contas de maneira equilibrada”, diz.

Confira a pesquisa completa no link:

https://cnm.org.br/storage/biblioteca/2024/Estudos_tecnicos/202412_ET_13.pdf

