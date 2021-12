CRT-MG: INSCRIÇÕES ABERTAS

Vagas de nível médio, técnico e superior em Belo Horizonte

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT-MG, sob coordenação do Instituto Quadrix.

O edital prevê 280 vagas (7 efetivas e 273 de cadastro reserva) para cargos de nível médio: Agente de Atendimento, Auxiliar Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Motorista e Videomaker; nível técnico: Agente de Fiscalização, Designer Gráfico e Técnico em Informática; nível superior: Advogado e Gestor de Tecnologia da Informação. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na cidade de Belo Horizonte (MG).

As remunerações salariais variam de R$ 2.000,00 a R$ 6.000,00, com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Os benefícios são vale-refeição, no valor de R$ 27,56 por dia útil, e vale-transporte.

As inscrições, com taxas de R$ 50, R$ 55 e R$ 65, poderão ser feitas, somente pela internet, em http://www.quadrix.org.br, ATÉ o dia 17 de JANEIRO de 2022.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 120 itens para julgamento de certo (C) ou errado (E).

A prova está prevista para ser aplicada em 20 de março de 2022, no turno da tarde, e terá duração de 3 horas e trinta minutos.

O Edital Normativo está disponível em http://www.quadrix.org.br.

