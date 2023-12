Cruzeiro uma experiência fantástica a bordo da MSC Grandiosa

Devair, Silvia,Lhuiene, Gisele, Fabyo, Malhu, Kevyn, Heloise, Marcio e Halina

Por Devair G. Oliveira

A MSC Grandiosa já chegou ao Brasil para a temporada 2023/2024. É o maior navio a fazer cruzeiros em nosso litoral da história! A MSC Grandiosa, um dos maiores navios da frota da famosa companhia de cruzeiros, com tudo o que você encontra a bordo, restaurantes, atrações e itinerários de navegação no Brasil! Confira:

O MSC Grandiosa impressiona pelo tamanho. São 331 metros de comprimento, três vezes o tamanho de um campo de futebol. De largura tem 43 metros e 75,5 metros de altura, superior à média de um prédio de 20 andares. É gigantesco! Não só em tamanho, mas em números. Pode levar até 6,3 mil passageiros, 1,7 mil tripulantes e serve 15 mil refeições diárias. São 2.421 cabines. Na construção, feita na França, foram gastos cerca de € 1 bilhão.

Embarcamos em Santos SP no dia 26 de novembro para um cruzeiro de 7 dias a bordo da MSC Grandiosa, dia 27 uma parada em Angra dos Reis RJ, depois Salvador Bahia, na volta paramos em Búzios RJ para conhecer um pouco das praias e artesanatos e dia 01/12/2023 desembarcamos em Santos.

Viajar a bordo da MSC Grandiosa por sete dias foi simplesmente uma jornada de pura alegria e encantamento! Cada momento, cada descoberta fez com que essa experiência se tornasse inesquecível. Desde o momento em que pisamos no navio, fomos recebidos por uma atmosfera de celebração. A equipe calorosa e acolhedora da MSC Grandiosa fez questão de transformar cada instante em uma festa para os sentidos. Os sete dias que se seguiram foram repletos de sorrisos, risadas danças e momentos mágicos de trocas de energia positiva.

Todos gostaram, os destinos deslumbrantes que visitamos deixaram uma marca indelével em nossas memórias. Desde praias paradisíacas até cidades encantadoras, cada parada era uma nova aventura esperando para ser explorada. E, é claro, voltar ao navio era como retornar a um oásis de luxo flutuante, onde o conforto e a sofisticação reinavam.

A gastronomia a bordo da MSC Grandiosa é uma verdadeira celebração de sabores. Com 11 restaurantes à disposição, cada refeição era uma jornada culinária, uma experiência sensorial que enchia nossos corações de satisfação. Ah, e a mozzarella de búfala feitos artesanalmente todos os dias era uma verdadeira obra-prima, uma explosão de sabor que fazia nosso paladar dançar de alegria, a Silvia elegeu a mozzarella de búfala como prioridade no almoço, e no café da manhã além da salada de frutas não podia faltar o bolinho croissant, as opções a bordo são muitas: entretenimentos para toda a família, desde dias no parque aquático ou centro esportivo até noites versátil Karaokê Bar, além da Noite de Gala Festa do Comandante, Festa do Branco, outras noites temáticas emblemáticas da MSC Cruzeiros e muito mais.

As piscinas deslumbrantes eram refúgios de relaxamento, onde o sol beijava suavemente a pele enquanto nós desfrutávamos da vista panorâmica. E que dizer dos serviços impecáveis que atendiam a todos os nossos desejos? Cada momento a bordo era uma experiência luxuosa, um deleite para os sentidos.

E como não mencionar a atmosfera festiva que permeava cada canto do navio? Desde festas temáticas até entretenimento de classe mundial, a MSC Grandiosa é um palco de diversão contínua. A alegria era contagiosa, e a energia positiva pairava no ar, criando memórias que levaremos para sempre. Foi uma experiência marcante e encantadora, tanto é assim, que a maioria deseja voltar ano que vem.

Em resumo, minha viagem a bordo da MSC Grandiosa foi uma sinfonia de felicidade e descobertas. Para quem mora em região montanhosa como eu, o sol aparece mais tarde um pouco, já em alto mar não há obstáculos e fomos para o convés do navio para ver o nascer do sol, e antes das 4 horas ele começou a surgir no horizonte das águas salgadas, uma experiência que somente a bordo de um grande navio as pessoas podem ter, em alto mar a noite é ausência total de luz você não enxerga um palmo a sua frente e de igual modo o pôr do sol também é exuberante.

Uma jornada que superou todas as expectativas, onde o luxo se encontrou com a diversão, e cada momento foi vivido com um sorriso no rosto. O cruzeiro não foi apenas uma viagem; foi uma celebração da vida, uma experiência que nos deixou ansiosos por mais aventuras em alto mar! Até nossa próxima jornada de alegria!

São muitas as dúvidas que surgem antes de fazer um cruzeiro, desde quais são as atrações até como se vestir. Embarcar em um navio de cruzeiro era um sonho antigo de meu filho Fabyo, que foi compartilhado com sua esposa Gisele, 2 filhos e mais 9 familiares.

“Sobre o Cruzeiro que fizemos antes de qualquer coisa preciso compartilhar que nada disso seria possível se Deus não permitisse.

Nossa família é muito grata a Deus pelo privilégio de poder fazer uma viagem tão grandiosa.

Sentimos o cuidado de Deus em todos os detalhes, desde a escolha da viagem, como data, conseguir dias de folga no trabalho, a data não chocar com vestibulares das filhas e entre outras.

Essa viagem foi uma experiência incrível e maravilhosa, cada segundo ali vivemos intensamente e aproveitamos cada um deles.

Criamos lembranças que ficarão guardadas por toda vida”. Diz Halyne.